Зеленський провів переговори із Санду: головні тези

Президенти обговорили питання інтеграції України й Молдови у Європейський Союз

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із лідеркою Молдови Маєю Санду. Зустріч відбулася у рамках візиту Зеленського до Греції, повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Як зазначається, глава держав «торкнулися актуальних питань двосторонньої співпраці, регіональної безпеки, спільної протидії агресивній політиці Кремля та російському гібридному впливу».

Також Зеленський і Санду обговорили взаємодію України та Молдови у створенні альтернативних маршрутів експорту українського збіжжя після блокування Росією Чорноморської зернової ініціативи.

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Президенти також зупинилися на важливому питанні інтеграції України й Молдови у Європейський Союз і спільних викликах на цьому шляху.

Володимир Зеленський і Мая Санду відзначили активний розвиток політичного діалогу між країнами та обговорили подальші контакти, зокрема участь Молдови у третьому саміті міжнародної Кримської платформи у Києві 23 серпня.

Нагадаємо, у Греції під час саміту щодо Західних Балкан лідери 11 країн південно-східної Європи підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України.