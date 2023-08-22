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Зеленський провів переговори із Санду: головні тези

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів переговори із Санду: головні тези
Президент України провів переговори з президенткою Молдови
фото: Офіс президента

Президенти обговорили питання інтеграції України й Молдови у Європейський Союз

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із лідеркою Молдови Маєю Санду. Зустріч відбулася у рамках візиту Зеленського до Греції, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як зазначається, глава  держав «торкнулися актуальних питань двосторонньої співпраці, регіональної безпеки, спільної протидії агресивній політиці Кремля та російському гібридному впливу».

Також Зеленський і Санду обговорили взаємодію України та Молдови у створенні альтернативних маршрутів експорту українського збіжжя після блокування Росією Чорноморської зернової ініціативи.

Президенти також зупинилися на важливому питанні інтеграції України й Молдови у Європейський Союз і спільних викликах на цьому шляху.

Володимир Зеленський і Мая Санду відзначили активний розвиток політичного діалогу між країнами та обговорили подальші контакти, зокрема участь Молдови у третьому саміті міжнародної Кримської платформи у Києві 23 серпня.

Нагадаємо, у Греції під час саміту щодо Західних Балкан лідери 11 країн південно-східної Європи підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України. 

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Теги: Молдова Володимир Зеленський Майя Санду Європейський союз

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