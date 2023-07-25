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Євросоюз готує зміни для пенсіонерів-водіїв: суспільство обурилось

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Євросоюз готує зміни для пенсіонерів-водіїв: суспільство обурилось
Люди похилого віку матимуть здавати спеціальні тести, аби поновити права водія
фото: Freepik.com

У Європі хочуть підвищити безпеку дорожнього руху для людей похилого віку

У рамках своєї амбітної кампанії Vision Zero, спрямованої на мінімізацію дорожньо-транспортних пригод і смертельних випадків, Європейський Союз зробив рішучі кроки для підвищення безпеки дорожнього руху для літніх водіїв. Країни ЄС планують змінити правила отримання та поновлення літними громадянами своїх водійських прав. Втім, новації уже спричинили чимало обговорень у суспільстві. Про це пише Avtosota.

Основна мета новацій полягає у впровадженні заходів, спеціально спрямованих на осіб віком 65 років і старше, які бажають поновити свої водійські права. Серед запропонованих змін – психологічні тести, призначені для оцінки рівня концентрації уваги та загального психічного стану. Якщо ці тести виявлять будь-які проблеми, у поновленні посвідчення може бути відмовлено.

Розглядається також можливість запровадження курсів підвищення кваліфікації для водіїв віком 70 років і старше. Крім того, Європейська комісія обмірковує ідею видачі літнім водіям більш короткострокових ліцензій, наприклад, п’ятирічних. Деякі експерти навіть пропонують запровадити щорічні іспити для тих, кому 75 років і більше, наголошуючи на важливості виявлення потенційних проблем на ранній стадії.

Потенційні правила викликали неоднозначну реакцію з боку різних зацікавлених сторін. Прихильники стверджують, що вони, безсумнівно, підвищать безпеку дорожнього руху, гарантуючи, що літні водії зможуть продовжувати безпечно керувати транспортними засобами. Вважається, що регулярне оцінювання та обов’язкові курси підвищення кваліфікації допоможуть літнім людям підтримувати свої навички водіння і залишатися в курсі правил дорожнього руху.

Крім того, суворіші вимоги до тестування можуть допомогти виявити проблеми зі здоров’ям або когнітивні порушення, які можуть поставити під загрозу безпечне водіння.

Незважаючи на потенційні переваги, опоненти висловлюють занепокоєння щодо можливої дискримінації людей похилого віку. Вони стверджують, що такі правила можуть несправедливо обмежити свободу і незалежність здібних літніх водіїв. Деякі критики ставлять під сумнів ефективність психологічних тестів для точної оцінки водійських здібностей, припускаючи, що ці оцінки можуть не повністю відображати реальні ситуації на дорозі.

Фахівці наполягають на необхідності ретельно зважити потенційний вплив на права і незалежність літніх водіїв. Постійна оцінка та збалансований підхід будуть життєво важливими для досягнення бажаних результатів без несправедливого навантаження або дискримінації цієї демографічної групи.

Нагадаємо, у польських законодавців нова ідея. Вони хочуть запровадити положення про те, що кожен професійний водій у Польщі повинен мати «сертифікат про знання польської мови на рівні мінімум А2».

Нещодавно на комісії Сенату (верхня палата польського парламенту, – «Главком») з’явилася пропозиція внесення поправки до законодавства. Правила мають дуже широку сферу дії. Тому що вони стосуються не лише вантажних перевезень, а й пасажирських. Згідно з запропонованими змінами, водії, що працюють у польських транспортних компаніях, повинні мати сертифікат знання польської мови на рівні не нижче ніж A2.

У Польщі нову мовну поправку вже назвали парадоксальною. Тут вважають, що у разі її запровадження водії-іноземці, яких чимало у транспортних фірмах країни, матимуть перевагу перед польськими.  Вірогідніше, що іноземець, який працює в польській транспортній компанії, має сертифікат про знання польської мови, на відміну від поляка. В результаті поляка довелося б звільнити, а іноземця залишити.

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Теги: пенсіонери водій Європейський союз правила

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