Оборонні пакети та винищувачі: Зеленський підбив підсумки візиту до чотирьох держав

За словами президента, є домовленості про конкретну кількість першого постачання винищувачів від Нідерландів і Данії

Зеленський відвідав країни Північної Європи: Швецію, Нідерланди та Данію, а також Грецію

Україна отримає щонайменше чотири нових оборонних пакетів від партнерів та є рішення щодо постачання винищувачів F-16. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський підбиваючи підсумки свого візиту до чотирьох країн Європи під час ветеранського форуму.

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«Результатами візитів протягом цих чотирьох днів є щонайменше чотири нових оборонних пакетів від наших партнерів. А основне чого ми досягли – це відкриття для нашої держави постачання F-16», – сказав Зеленський.

Зокрема, за його словами, є домовленості про конкретну кількість першого постачання винищувачів від Нідерландів і Данії. Однак президент зазначив, що йде робота над «ще більшим результатом».

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«Я зустрівся з нашими хлопцями та дівчатами, які вже почали тренування в Данії. Також українські пілоти та інженери почнуть навчання в інших країнах авіаційної коаліції. Ми розширюємо тренувальні програми», – додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський відвідав країни Північної Європи: Швецію, Нідерланди та Данію, а також Грецію.

Як повідомлялося, 20 серпня Зеленський та перша леді прибули до Нідерландів із робочим візитом. Глава держави наголосив, що головною темою його поїздки стане постачання літаків F-16 для України. До слова, у межах робочого візиту до Королівства Данія Зеленський відвідав авіабазу Королівських військово-повітряних сил Fighter Wing Skrydstrup та ознайомився з програмою підготовки українських льотчиків на F-16.

Греція долучиться до навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16.