Нідерланди та Данія передадуть Україні винищувачі F-16: коли це станеться

Нідерланди мають 42 літаки F-16, скільки вони передадуть Україні, остаточно ще не вирішено

Кількість українських пілотів, які навчатиметься на F-16, стане «сюрпризом для Росії»

Данія, слідом за Нідерландами, погодилася передати Україні літаки F-16, однак для цього необхідним є дотримання деяких умов. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони країни.

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«Ми погоджуємося передати літаки F-16 Україні та українським ВПС у тісній співпраці зі США та іншими партнерами, коли будуть виконані умови для такої передачі», – зазначено в повідомлені.

За даними Міноборони Данії, умови включають успішно відібраний, перевірений і навчений український персонал, а також необхідні дозволи, інфраструктуру та логістику.

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Водночас Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сподівається, що літаки F-16 зможуть прибути до України якомога швидше. Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Нідерландах.

Рютте нагадав, що у травні Нідерланди оголосили, що навчатимуть українських військових на F-16, але «всі розуміють, що неможливо проводити навчання, якщо немає літаків». Тому, за словами прем’єр-міністра Нідерландів, «для навчання на літаках потрібна доставка літаків».

«І сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія зобов’язуються передати літаки F-16 Україні та українським Повітряним силам. Тоді, коли будуть виконані умови для такої передачі», – заявив Марк Рютте і додав, що це «довгостроковий крок».

Він також натякнув, що Україна може отримати більше, як 42 літаки, про які повідомлялося раніше.

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«Сьогодні Нідерланди мають 42 літаки F-16. З цих 42-ох нам потрібні літаки для тренувань у Данії та пізніше – у Румунії. І ми збираємося надати остаточно інші літаки. Тобто я не можу сказати точно. Але ми працюємо від тієї точки, що ми маємо 42 тут, в нашій країні», – сказав прем’єр-міністр Нідерландів.

За його словами, зараз відбувається навчання з мови, і «в майбутньому, якомога скоріше, розпочнеться військове навчання, а потім воно перейде до Румунії».

«Тобто це буде робитися дуже швидко, якомога скоріше, для того, щоб передати літаки до України», – сказав Рютте і додав, що мають бути виконані ще й інфраструктурні умови.

«Ми хочемо, щоб вони пішли в експлуатацію якомога швидше. Тобто військове навчання, ми сподіваємося, розпочнеться незабаром, якнайшвидше, у недалекому майбутньому. І ці літаки зможуть експлуатуватися вже згодом. Ми сподіваємося, якомога скоріше. Тобто не наступного місяця - це неможливо, - але незабаром, ми сподіваємося», – сказав Рютте.

Він також заявив, що кількість українських пілотів, які навчатиметься на F-16, стане «сюрпризом для Росії».

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про «проривну домовленість» щодо винищувачів F-16.