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Зеленський озвучив п’ять пріоритетів у роботі послів України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський озвучив п’ять пріоритетів у роботі послів України
фото скріншот відео

Президент наголосив, що за серпень необхідно підготуватися до нового політичного сезону у світі

Президент України Володимир Зеленський озвучив п’ять основних орієнтирів у роботі українських послів. Про це глава держави заявив під час звернення до українських послів.

Президент заявив, що наразі для керівників закордонних дипломатичних установ України є п'ять основних орієнтирів:

  • формула миру;
  • зброя та санкції;
  • інтеграція України з ЄС та НАТО, безпекові гарантії та політика сусідства;
  • економіка та відновлення;
  • наші люди як в Україні, так і за кордоном, у країнах вашої роботи.

Зеленський наголосив, що сьогоднішня зустріч важлива та «екстрена».

«Останнім часом ми збираємось у такому форматі раз на рік – узимку, щоб підсумувати зроблене й визначити основні завдання на наступний рік. Наразі ж спеціальний момент, коли потрібне саме таке спілкування, саме такий формат. За місяць у країнах-партнерах розпочнеться новий політичний сезон. І нам із вами вдалося зробити так, що минулі політичні сезони у світі стали проукраїнськими», – сказав президент.

Також Зеленський звернувся до послів України та доручив їм працювати над посиленням санкції проти Росії. За його словами, санкції є ще одним видом зброї проти Росії, тому варто працювати над їх посиленням. №У різних партнерів – різна швидкість санкційної політики. Хтось є лідером, хтось, на жаль, вагається і трішки іноді відстає. Є країни, які допомагають, на жаль, Росії обходити санкції, а фактично – продовжувати терор на нашій землі», – сказав Зеленський.

Він зауважив, що в країнах вільного світу є компанії, які виробляють критичні компоненти для оборонної промисловості та продукцію подвійного призначення. Всі ці деталі потрапляють до Росії різними шляхами попри санкції.

«Принципове завдання – максимально обмежити виробничий потенціал Росії та щоденно переконувати партнерів і відповідні компанії, приватні структури закривати всі можливі шляхи постачання критичних компонентів у Росію. Потрібна синхронізація швидкості санкційної політики між нашими партнерами. Ті, хто відстає у санкціях, мають відчути, наскільки важливо бути швидшими. Осінь має стати й часом нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Все це – абсолютно досяжні цілі», –  підкреслив президент.

Раніше Зеленський анонсував низку важливих міжнародних заходів.

 

Теги: посол президент політика санкції Володимир Зеленський

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