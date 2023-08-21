Більше половини німців хочуть змінити владу: результати опитування

Велика частина німців не підтримуть те, що відбувається в країні

Роботою Олафа Шольца незадоволені 70% німців

Приблизно 64% німців бажають зміни уряду у ФРН, вважаючи, що це пішло б країні на користь, показують результати опитування, проведеного соціологічним інститутом Insa на замовлення тижневика Bild am Sonntag.

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Рейтинг правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини знижується. Якби вибори до Бундестагу відбулися сьогодні, за СДПН проголосували б лише 18% виборців. Це на 2% менше, ніж тижнем раніше. Загалом у правлячої зараз «світлофорної» коаліції із СДПН, «Зелених» та ВДП у сумі 40% голосів. На останніх виборах до Бундестагу цей показник становив 52%.

На 1% зріс рейтинг головної опозиційної сили – консервативної Християнсько-демократичної спілки (ХДС). Він становив 27%. На другому місці – опозиційна правопопулістська «Альтернатива для Німеччини». Її підтримують 21% виборців.

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Лише 22% хотіли б, щоб правляча нині коаліція у складі соціал-демократів, вільних демократів та «зелених» залишалася при владі.

Роботою Олафа Шольца незадоволені 70% респондентів – на десять відсотків більше, ніж місяць тому.

Нагадаємо, у Заходу немає планів скинути режим Путіна. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час у п'ятницю, 18 серпня, у форматі Augsburger Allgemeine Live, пише DW.

На запитання журналіста про те, як він бачить перспективи взаємин Берліна та Москви в умовах перебування президента РФ Володимира Путіна при владі, Шольц відповів: «Хто де сидить (які позиції займає – ред.), ми не вирішуємо». «Ми також не плануємо зміну режиму», – зазначив Шольц, додавши, що Путін, однак, боїться, що саме «це наш план».

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«Йому (Путіну – ред.) доведеться жити з тим, що поряд з ним знаходиться Європейський Союз – як спільнота відкритих суспільств, ліберальних демократій – і певним чином сподіватися, що свобода – це не вірус», – зазначив канцлер ФРН.

Раніше Шольц заявив, що Німеччина ухвалює складні рішення для надання військової підтримки Україні.