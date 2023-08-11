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Зеленський провів засідання РНБО щодо перевірки військкоматів: результати

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський провів засідання РНБО щодо перевірки військкоматів: результати
Президент Зеленський провів засідання РНБО щодо перевірки ТЦК
фото: Офіс президента

Під час перевірки правоохоронці виявили випадки корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації

Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо результатів перевірки роботи військкоматів. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Під час перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки правоохоронними органами були виявлені випадки корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації, які становлять загрозу національній безпеці України та підривають довіру до державних інституцій», – йдеться в повідомленні.

РНБО рекомендувало головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити за рекомендаціями керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, зокрема після проходження перевірки СБУ.

Також Офісу генпрокурора, спільно з НАЗК та ДБР, було рекомендовано вжити заходи для протидії вчиненню корупційних правопорушень посадовцями ТЦК.

Зазначимо, що в Україні ініціювали масштабні перевірки ТЦК та СП після того, як колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова викрили на незаконному збагаченні на загальну суму 188 млн гривень. Виявилося, що він володіє нерухомістю в Іспанії вартістю 3 млн 700 тис євро.

Від початку війни Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Наразі повідомлено про підозру 21 особі.

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Теги: військомат Володимир Зеленський РНБО

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