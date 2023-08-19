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Зеленський прибув з робочим візитом до Швеції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський прибув з робочим візитом до Швеції
Зеленський планує зустрітися з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув з робочим візитом у Швецію

У суботу, 19 серпня, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув з робочим візитом у Швецію. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Лідер держави зауважив, що планує зустрітися з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, Королем Карлом XVI, Королевою Сільвією, спікером Андреасом Норленом та головами парламентських партій.

«Широкі українсько-шведські переговори. Особисто подякую Швеції за підтримку нашої боротьби за свободу й незалежність», – додав Зеленський.

Президент також зауважив, що першочергове завдання України – це посилення українських воїнів на землі та в небі, розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в оборонно-промисловому комплексі, європейська інтеграція України та спільна безпека у євроатлантичному просторі.
«Наша повна підтримка Швеції на шляху до НАТО. Впевнені, що разом гарантуємо надійний мир в усьому балто-чорноморсько-азовському регіоні», – наголосив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленьский повідомив хороші новини щодо реалізації домовленостей з партнерами.

Раніше стало відомо, що парламент Швеції проголосував за подальшу передачу Україні 13-го пакета військової допомоги на суму понад 3,2 млрд шведських крон (понад $2,9 млн).

До слова, Зеленський анонсував восени проведення першого Форуму оборонних індустрій, метою якого є збір українських та іноземних виробників зброї для створення нових безпечних рішень на світовому рівні.

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Теги: Володимир Зеленський Олена Зеленська Швеція

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