Зеленський розкрив деталі Глобального саміту миру у Швейцарії

За словами Зеленського, кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб агресія РФ завершилася справедливим миром мають долучитися до саміту

Зеленський: «Готуємо саміт, готуємо конкретні його результати – чітку позицію світу щодо справедливого закінчення цієї війни»

Мир не має альтернативи, однак щоб Росія справді програла у війні, мають бути забезпечені всі формати сили України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Фізична в захисті від терору – це й ППО, і наші спроможності на фронті, і наша можливість досягти необхідних результатів у Чорному морі, і наше внутрішнє виробництво зброї, і економічна стійкість України, і тиск партнерів на Росію, і якнайсильніша консолідація світу. У жодному з цих аспектів ми не маємо права схибити», – наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.

«Готуємо саміт, готуємо конкретні його результати – чітку позицію світу щодо справедливого закінчення цієї війни», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться 15-16 червня на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Як повідомлялося, Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав-учасниць. За словами українського президента Володимира Зеленського, цей саміт має «наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення дії міжнародного права має бути здійснено повністю».

До слова, речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Москва відмовиться від участі в майбутньому глобальному саміті миру, якщо її туди раптом вирішать запросити.