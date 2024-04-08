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Справа «харківських угод». Ексуддя Конституційного суду закликав притягнути до відповідальності ексспікера Литвина

Катерина Іванова
glavcom.ua
Справа «харківських угод». Ексуддя Конституційного суду закликав притягнути до відповідальності ексспікера Литвина
Литвина парасольками захищали від депутатів опозиції, які кидали в президію яйцями, протестуючи проти Харківських угод. 2010 рік
фото з відкритих джерел

Екссуддя наголошує на тому, що Харківські угоди втратили свою чинність ще в 2014 року

Перший генпрокурор України та суддя Конституційного суду у відставці Віктор Шишкін вважає, що окрім Януковича, до кримінальної відповідальності за державну зраду стосовно Харківських угод треба також притягувати тодішнього Голову Верховної Ради Володимира Литвина. Таку думку екссуддя виразив у матеріалі «Главкома».

За переконаннями знаного правника, спікер не мав конституційних підстав та прав підписувати і ратифікувати «зрадницькі Харківські угоди».

Віктор Шишкін наголошує на тому, що Харківські угоди, підписані 2010 року тодішніми президентами України та Росії Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим, є неконституційними. Він стверджує, що у вказаних угодах відсутнє посилання на статті Конституції.

«Основний Закон містить статтю 17, яка забороняє на території України розташування іноземних військових баз. Наприклад, президент Леонід Кучма, коли у 1997 році підписував угоди про перебування Чорноморського флоту у Криму, керувався пунктом 14 Перехідних положень Конституції. Ad hoc. Разова дія, яка дозволила обійти пряму норму Конституції. Себто стаття 17 Конституції є вічною, а пункт 14 Перехідних положень був застосований одноразово у 1997 році. Що стосується Януковича, то він другий раз не міг застосувати Ad hoc з того ж самого питання. Відповідно, підписані ним «харківські угоди» є незаконними», – пояснив екссуддя. 

Як стало відомо «Главкому», на сьогодні Харківські угоди на сьогодні є чинними, оскільки, за твердженням МЗС, підтверджують суверенітет України над Автономною республікою Крим та фіксують тимчасовий характер базування ЧФ РФ саме на території України. 

Шишкін зауважив, що не не розуміє позицію МЗС зберігати чинність Харківських угод, адже, на його думку, «безглуздо триматися за угоду, якої не існує».

«Для втрати чинності угоди достатньо денонсації одного з підписантів. Що й у квітні 2014 року зробила Росія. Ту позицію, яку зайняло Міністерство закордонних справ – це повна маячня», – наголосив екссуддя.

Перший прокурор України додав, що існує низка інших міжнародних договорів, на кшталт Гельсінських угод 1975 року, в яких чітко прописано територіальну цілісність держав. Більше того ряд суб’єктів міжнародного права визнали територію України у кордонах 1991 року, де Крим є українським.

Нагадаємо, печерський районний суд Києва дозволив провести спеціальне розслідування щодо президента-втікача Віктора Януковича. Його підозрюють у державній зраді – підписанні Харківських угод.

До слова, суд дозволив спецрозслідування щодо Азарова через «Харківські угоди».

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Теги: росія Харківські угоди суверенітет президент суддя прокурор закон Віктор Шишкін Генпрокурор втрати

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