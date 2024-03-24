Військовий експерт пояснив, яких дронів не вистачає на фронті

Сергій «Флеш» Бескрестнов: «Я поки скептично ставлюся до «штучного інтелекту» у БПЛА»

В Україні недоцільно використовувати дрони зі штучним інтелектом, натомість військові потребують звичайних безпілотників, наприклад, аналогу російського «Ланцета». Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій «Флеш» Бескрестнов.

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Експерт зазначає, що «не вірить в історію з тисячами англійських ударних дронів зі штучним інтелектом, тому що ця інформація проходила неофіційно. І навіть це джерело нагадувало, що це може відбутися через два місяці, а, може, й ще пізніше».

«Я не бачу доцільності застосування у нас зараз подібних дронів. Краще б нам Захід дав звичайні більш примітивні дрони, які ми самі зможемо ефективно спрямовувати на цілі замість того, аби вони, як кажуть, самі їх обирали. Ми ці цілі самі чудово розуміємо, нам не потрібно їх обирати. Дайте нам, грубо кажучи, аналог російського «Ланцета», у якого буде елемент захоплення цілі, утримання на фінальній точці польоту – і для нас цього буде достатньо», – сказав фахівець.

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«Флеш» наголошує, що для нього сумнівно звучить те, що дрон буде сам шукати цілі і вирішувати, що саме йому вражати. Адже, за словами фахівця, жоден штучний інтелект не може розпізнати підбитий танк від не підбитого. Людина навіть не одразу розпізнає.

Сергій Бескрестнов наголосив, що військові на території Росії використовують виключно вітчизняні дрони.

«Можна казати, що до нас поставляються різні дрони імпортного виробництва, але, наскільки мені відомо, вони не літають настільки далеко та не завдають настільки великої шкоди. У західних країн є глобальна концепція і наша давня проблема: вони не хочуть поставляти нам зброю, яка здатна вражати цілі на великих відстанях. Тому, так само як ми виробляємо ударні морські дрони, так і БПЛА ми робимо самі і самостійно приймаємо рішення, що з ними робити», – розповів «Флеш».

Фахівець з радіоелектронної боротьби зазначив, що Україна є тестовим полігоном для випробувань зброї зі всього світу.

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«Але це слід розуміти так: якийсь концерн розробив нову зброю і хоче її випробувати в бойових умовах на полігоні, який називається Україна. Тому я поки скептично ставлюся до «штучного інтелекту» і тому подібного для самостійного вибору цілей і їхнього знищення без участі людини», – наголосив Сергій Бескрестнов.

Нагадаємо, що Велика Британія разом із союзниками планує озброїти Україну тисячами безпілотників зі штучним інтелектом. Про це повідомляє видання Bloomberg.

«Західні військові планувальники, які розробляють цю технологію, вважають, що вона може дозволити Україні придушити певні російські позиції за допомогою безпілотних апаратів», – пише видання.

До сслова, Велика Британія поставить в Україну понад 10 тис. дронів протягом 2024 року, заявив міністр оборони Грант Шеппс під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Як повідомляється, до пакета дронів, що надається Україні, увійдуть безпілотні літальні апарати Fpv, безпілотники-камікадзе, а також спостережні та морські дрони.

Також стало відомо, що Велика Британія разом із союзниками планує озброїти Україну тисячами безпілотників, які працюватимуть на основі штучного інтелекту. Одна з особливостей таких дронів у тому, що вони матимуть змогу збиратися в рій та одночасно атакувати російські цілі. При цьому оператори не муситимуть керувати кожним окремим апаратом.