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ЗСУ пояснили, чому росіяни стали менше бити «Калібрами» по Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, чому росіяни стали менше бити «Калібрами» по Україні
Раніше Росія для атак по Україні часто використовувала ракети «Калібр»
фото ілюстративне

Для росіян зараз проблематично і доставляти ракети, і обслуговувати ракетні установки

Російські загарбники стали менше використовувати ракети «Калібр» для атаки по українських територіях. Усе через складності ворога з логістикою. Наразі противник намагається замінити їх ефективнішими типами ракет. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Швидше за все, тут комплекс причин дійсно. Для росіян зараз проблематично і доставляти ракети, і обслуговувати ракетні установки, які випускають «Калібри», і перезавантажуватися «Калібрами», оскільки вся ця логістика та інфраструктура залишається в севастопольських бухтах», – зазначила Гуменюк. 

За словами речниці, на сьогодні російським ракетоносіям складно добиратися до тимчасово окупованого Криму. Кожна така спроба пов'язана з підвищеною загрозою атак надводних дронів. Саме тому загарбники активно зміцнюють свій пункт базування у Новоросійську додатковими боновими загородженнями.

Нагадаємо, раніше Гуменюк повідомляла, що з початку нового року росіяни здійснили кілька масованих ракетних ударів по Україні, використовуючи зокрема «Калібри». Однак окупанти застосовували їх нетипово.  Зокрема вона зауважила, що в лютому росіяни двічі  запускали по три «Калібри», що є досить нетиповим кроком. Вона зауважила, що це свідчить про те, що ракетні установки на ракетоносіях вже мають певну зношеність. І що саме тому загарбники дуже залежать від об'єктів інфраструктури, які у них залишилися у Севастополі, і тих, які залучають під час обслуговування ракетних установок і завантаження самих «Калібрів».

Триває 768-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення.  Загалом, ворог завдав 22 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 3 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ударних БпЛА було знищено.

Теги: ракета Наталія Гуменюк війна росія

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