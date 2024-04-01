ЗСУ пояснили, чому росіяни стали менше бити «Калібрами» по Україні

Для росіян зараз проблематично і доставляти ракети, і обслуговувати ракетні установки

Російські загарбники стали менше використовувати ракети «Калібр» для атаки по українських територіях. Усе через складності ворога з логістикою. Наразі противник намагається замінити їх ефективнішими типами ракет. Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Швидше за все, тут комплекс причин дійсно. Для росіян зараз проблематично і доставляти ракети, і обслуговувати ракетні установки, які випускають «Калібри», і перезавантажуватися «Калібрами», оскільки вся ця логістика та інфраструктура залишається в севастопольських бухтах», – зазначила Гуменюк.

За словами речниці, на сьогодні російським ракетоносіям складно добиратися до тимчасово окупованого Криму. Кожна така спроба пов'язана з підвищеною загрозою атак надводних дронів. Саме тому загарбники активно зміцнюють свій пункт базування у Новоросійську додатковими боновими загородженнями.

Нагадаємо, раніше Гуменюк повідомляла, що з початку нового року росіяни здійснили кілька масованих ракетних ударів по Україні, використовуючи зокрема «Калібри». Однак окупанти застосовували їх нетипово. Зокрема вона зауважила, що в лютому росіяни двічі запускали по три «Калібри», що є досить нетиповим кроком. Вона зауважила, що це свідчить про те, що ракетні установки на ракетоносіях вже мають певну зношеність. І що саме тому загарбники дуже залежать від об'єктів інфраструктури, які у них залишилися у Севастополі, і тих, які залучають під час обслуговування ракетних установок і завантаження самих «Калібрів».

Триває 768-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 22 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 3 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ударних БпЛА було знищено.