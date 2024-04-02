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Українська авіація завдала ударів по зосередженню військової техніки окупантів – Генштаб

Наталія Порощук
glavcom.ua
Українська авіація завдала ударів по зосередженню військової техніки окупантів – Генштаб
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 2 квітня

Триває 769-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ворожі удари по Україні

Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 126 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України 9 ударних БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Попівка Чернігівської області; Середина-Буда, Лугівка Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Охримівка, Куп’янськ, Садове, Табаївка, Чернещина Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Піщане, Терни, Спірне, Часів Яр, Іванівське, Олександропіль, Уманське, Яснобродівка, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Карлівка, Орлівка, Очеретине, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне, Золота Нива Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області, Микільське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 9 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 18 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Спірне, Івано-Дар’ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 10 атак в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби 4 рази атакував позиції українських військ.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ, 1 складу боєприпасів та 1 району зосередження особового складу ворога.

Нагадаємо, що військові РФ просуваються поблизу Авдіївки та на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.

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