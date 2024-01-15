Україна та Швейцарія починають підготовку глобального саміту миру
Володимир Зеленський: «Наші команди вже відзавтра розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії на рівні лідерів глобального саміту миру»
Від завтра, 16 січня, Україна та Швейцарія розпочинають підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав-учасниць. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд у Берні.
«Сьогодні ми відзначили успішність роботи в форматі радників щодо формули миру. Швейцарія ефективно організувала зустріч напередодні. Було значне розширення представництва», – сказав голова української держави.
Зеленський зазначив, що вже задіяні у цьому питанні понад 80 держав та міжнародних інституцій. «Ми цінуємо це. Я вдячний пані президенту і команді за домовленість, що наші команди вже відзавтра розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії на рівні лідерів глобального саміту миру», – заявив він.
За словами українського президента, цей саміт має «наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення дії міжнародного права має бути здійснено повністю». «Швейцарія у цьому наш партнер», – резюмував Зеленський.
У свою чергу пані Амгерд загострила увагу на питанні впровадження мирних ініціатив Києва і назвала його одним із головних під час її зустрічі з українським президентом. «Пан Зеленський спитав мене, чи була б готова Швейцарія організувати зустріч на найвищому рівні. Я підтвердила: Швейцарія була б готова організувати конференцію. Ми домовились, що ми поглиблено будемо займатись цим питанням, щоб процес миру був успішний», – запевнила Голова федеральної ради.
Вона додала, що представники обох країн негайно почнуть підготовку до мирної конференції, і «з нашого боку ми вже призначили людину, яка буде цим опікуватись». «Швейцарія завжди буде виступати на підтримку тривалого миру. І ми раді, що Швейцарія може зробити в це внесок», – наголосила Амгерд.
Нагадаємо, Швейцарія надасть Україні 1,5 млрд франків (близько 1,6 млрд євро) допомоги в період з 2025 до 2028 року.
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