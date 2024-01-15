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Україна та Швейцарія починають підготовку глобального саміту миру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна та Швейцарія починають підготовку глобального саміту миру
Зеленський сьогодні, 15 січня, прибув із робочим візитом до Швейцарії
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Наші команди вже відзавтра розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії на рівні лідерів глобального саміту миру»

Від завтра, 16 січня, Україна та Швейцарія розпочинають підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав-учасниць. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд у Берні.

«Сьогодні ми відзначили успішність роботи в форматі радників щодо формули миру. Швейцарія ефективно організувала зустріч напередодні. Було значне розширення представництва», – сказав голова української держави.

Зеленський зазначив, що вже задіяні у цьому питанні понад 80 держав та міжнародних інституцій. «Ми цінуємо це. Я вдячний пані президенту і команді за домовленість, що наші команди вже відзавтра розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії на рівні лідерів глобального саміту миру», – заявив він.

За словами українського президента, цей саміт має «наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення дії міжнародного права має бути здійснено повністю». «Швейцарія у цьому наш партнер», – резюмував Зеленський.

У свою чергу пані Амгерд загострила увагу на питанні впровадження мирних ініціатив Києва і назвала його одним із головних під час її зустрічі з українським президентом. «Пан Зеленський спитав мене, чи була б готова Швейцарія організувати зустріч на найвищому рівні. Я підтвердила: Швейцарія була б готова організувати конференцію. Ми домовились, що ми поглиблено будемо займатись цим питанням, щоб процес миру був успішний», – запевнила Голова федеральної ради. 

Вона додала, що представники обох країн негайно почнуть підготовку до мирної конференції, і «з нашого боку ми вже призначили людину, яка буде цим опікуватись». «Швейцарія завжди буде виступати на підтримку тривалого миру. І ми раді, що Швейцарія може зробити в це внесок», – наголосила Амгерд. 

Нагадаємо, Швейцарія надасть Україні 1,5 млрд франків (близько 1,6 млрд євро) допомоги в період з 2025 до 2028 року. 

Теги: Швейцарія Володимир Зеленський

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