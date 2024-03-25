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Єгор Чечеринда Військовослужбовець, майор ЗСУ

Кількість країн, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру, може суттєво збільшитися

glavcom.ua
На перший, «інавгураційний» Глобальний саміт миру запросять представників понад 160 країн
фото: depositphotos.com

Зацікавлення участю у форумі висловили Китай та Об’єднані Арабські Емірати

21 березня у столиці України відбулася зустріч радників з питань національної безпеки та оборони, одним з головних завдань якої є підготовка до проведення Глобального саміту миру. Він має відбутися до початку літа цього року у Швейцарії. Головне тема представницького міжнародного зібрання – всебічне обговорення та затвердження «Формули миру» українського президента Володимира Зеленського. 

Як повідомляють українські ЗМІ, у київській зустрічі 21 березня вперше взяв участь поважний представник Об’єднаних Арабських Еміратів – директор Департаменту міжнародного співробітництва у царині безпеки Міністерства закордонних справ та міжнародного співробітництва ОАЕ Салем Мохаммед Аль-Заабі.

Як повідомляють джерела у МЗС України, Об’єднані Арабські Емірати намагаються посилити власну участь у встановленні справедливого миру в Україні та розв’язанні важливих гуманітарних проблем, викликаних російською агресією в Україні. Раніше саме дипломати ОАЕ неодноразово виступали посередниками та гарантами домовленостей під час масштабних обмінів, якими опікувалося Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Сам дипломат Салем Мохаммед Аль-Заабі був членом офіційної делегації ОАЕ, присутній під час підписання мирної угоди між урядом Судану та озброєними суданськими угрупуваннями. Мирна угода була укладена 2020-го року у столиці Південного Судану Джубі.

За кілька днів до київської зустрічі радників з питань нацбезпеки, свою позицію щодо участі у Саміті висловили і дипломати Китаю. Посол КНР у Швейцарії Ван Шіхтін в інтерв’ю швейцарському виданню Neue Zuercher Zeitung заявив про те, що його уряд також розглядає можливість участі у саміті у Швейцарії, який стосуватиметься української формули миру.

«Китай виступає за сприяння мирним переговорам і завжди відданий цьому… Ми повинні запобігти поширенню кризи, або навіть виходу ситуації з-під контролю. Ми уважно стежимо за українською конференцією, яку прийматиме Швейцарія, і розглядаємо можливість участі», – сказав журналістам посол КНР.

Загалом на перший, «інавгураційний» Глобальний саміт миру запросять представників понад 160 країн. 

Як заявив у січні цього року Володимир Зеленський під час зустрічі з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд, українська «Формула миру» є відкритим документом, який буде обговорений та доповнений учасниками Саміту у Швейцарії. Пізніше документ відправлять до МЗС Російської Федерації, яку на форум не запрошено. 

«Всі пункти («формули миру») базуються на Статуті ООН, і я думаю, що там немає ніяких сюрпризів. І якщо дійсно країни хочуть, щоб закінчилася війна, вони будуть підтримувати наш план. Але я ще раз хочу сказати, що план цей, – він відкритий. І тому ми залучаємо багато різних країн. І також залучаємо їх зі своїми пропозиціями», – сказав Володимир Зеленський під час пресконференції 15 січня. 

Українська «формула миру» передбачає виведення російських військ і припинення бойових дій в Україні, відновлення територіальної цілісності Україну відповідно до Статуту ООН, звільнення всіх полонених та депортованих, фіксацію закінчення війни.

Також у документі прописані гарантії радіаційної та ядерної безпеки, продовольчої та енергетичної безпеки, питання протидії екоциду та недопущення подальшої політичної ескалації. Разом документ складається з 10 пунктів.

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Теги: росія саміт війна Китай українці Україна

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Єгор Чечеринда

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