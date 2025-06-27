Зеленський розповів про результати засідання Європейської ради

Єврорада підтвердила підтримку справедливого та тривалого миру в Україні

Під час засідання Європейської ради було ухвалено «справді хороші рішення» щодо безпекової підтримки України, подальшого тиску на Росію та висока оцінка нашої внутрішньої трансформації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами президента, навіть у час війни Україна ухвалює та імплементує рішення, які наближають її вступу в ЄС. «Кожен об’єднаний сигнал підтримки України – це сигнал гарантії того, що у Європи є нормальне майбутнє. Зараз усе залежить від нас, від єдності держав – членів ЄС та всіх країн, які щиро прагнуть євроінтеграції», – каже він.

Як відомо, президент Володимир Зеленський під час виступу в Європейській Раді закликав країни Європейського Союзу підтримати запровадження чергового, вже 18-го пакета санкцій проти Росії, основним фокусом якого мають стати енергетичні прибутки держави-агресора.

Зеленський наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію в кількох ключових сферах. За його словами, особливу увагу слід зосередити на обмеженні торгівлі російською нафтою, діяльності тіньового флоту танкерів, фінансових установах РФ, а також на припиненні поставок комплектуючих для виробництва озброєння.

Глава держави також застеріг, що деякі компанії в Європі продовжують постачати до Росії критичні деталі, які, за даними української сторони, використовуються у виробництві ракет. «Ми встановлюємо ці компоненти й передамо відповідні докази вашим командам», – зазначив президент.

Зеленський заявив, що для успішного захисту від російської агресії важлива передбачувана і стабільна підтримка з боку партнерських країн. За його словами, українська оборона має бути надійною.

Після обміну думками з президентом України лідери країн ЄС підтвердили підтримку зусиллям із досягнення справедливого та стійкого миру в Україні, на основі Статуту ООН та міжнародного законодавства. Європейський Союз та його країни-члени будуть продовжувати робити внесок в усі згадані мирні зусилля, включаючи їх просування на глобальній арені, відповідно до визначеної базової угоди ЄС зі сприяння миру.

Окремим пунктом резолюції Європейська рада підкреслила важливість гуманітарних зусиль та заходів з розбудови довіри, зокрема ті, що стосуються обміну військовополоненими, звільнення захопленого мирного населення та повернення всіх викрадених українських дітей та інших цивільних людей, які були протиправно депортовані або вивезені в Росію або в Білорусь.

Європейська рада є колегіальним органом, який визначає загальний політичний напрямок і пріоритети Європейського Союзу. Європейська рада є частиною виконавчої влади ЄС, разом з Європейською комісією. Вона складається з глав держав або урядів держав-членів ЄС, президента Європейської ради та президента Європейської комісії. Варто зауважити, що документ підтримали 26 з 27 країн Євросоюзу. Не підтримала – Угорщина.

Нагадаємо, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

До слова, лідери Європейського Союзу домовилися продовжити санкції проти Росії ще на шість місяців через війну в Україні.