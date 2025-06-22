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Україна почне місяць тиску на РФ – Сибіга

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Україна почне місяць тиску на РФ – Сибіга
Сибіга: Якщо Путін і його соратники демонстративно відкидають усі мирні ініціативи, включно з перемир’ям, вони мають отримати нищівну економічну відповідь
фото з відкритих джерел

Українська дипломатія має бути максимально активною, аби наблизити досягнення справедливого та тривалого миру

Президент Володимир Зеленський визначив чіткі завдання для української дипломатії на найближчий період, який має стати місяцем активного тиску на Росію. Мета – максимально підвищити ціну війни для країни-агресора та обмежити її можливості щодо виробництва засобів терору. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив важливість цього періоду, назвавши його «місяцем тиску на агресора» і «місяцем повної дипломатичної мобілізації». За його словами, українська дипломатія має бути максимально активною, аби наблизити досягнення справедливого та тривалого миру.

Сибіга зазначив, що ключовим завданням на найближчий час є обмеження спроможності Росії виробляти засоби терору. Для цього дипломатичний корпус уже мобілізує всі можливі ресурси напередодні важливих міжнародних подій, зокрема самітів ЄС і НАТО, які відбудуться наступного тижня.

Глава МЗС наголосив на необхідності посилення санкційного тиску, зокрема ухвалення нових санкційних пакетів як на рівні Євросоюзу, так і окремих національних урядів.

«Якщо Путін і його соратники демонстративно відкидають усі мирні ініціативи, включно з перемир’ям, вони мають отримати нищівну економічну відповідь. Наголошую – саме нищівну», – заявив Сибіга.

Зокрема йдеться про посилення санкцій щодо російської нафти, запровадження вторинних обмежень, а також закриття всіх шляхів обходу вже чинних санкцій. Крім того, передбачається блокування доступу Росії до технологічних компонентів, необхідних для виробництва озброєння.

Раніше ми писали, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо зміни керівників деяких закордонних установ. Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє «Главком».

За словами Сибіги, кадрові рішення очікуються перед нарадою послів, яка запланована наприкінці липня.

«Геополітична ситуація вимагає від дипломатичної служби пошуку нових адаптованих до реалій і аргументів і підходів. Тому вже зараз президентом прийняті певні кадрові рішення щодо керівників деяких закордонних установ, адже мірило дуже просте: результат», – сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, президент Зеленський повідомляв, що в українському дипломатичному корпусі відбудуться зміни, щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості.

Теги: дипломатія Володимир Зеленський Андрій Сибіга

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