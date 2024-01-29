Зеленський та Залужний з’явилися на публіці разом (фото)

Президент і головнокомандувач вшанували пам’ять воїнів на Аскольдовій могилі

У День пам’яті Героїв Крут військово-політичне керівництво України вшанувало пам’ять воїнів на Аскольдовій могилі. Президент Володимир Зеленський вперше за довгий час з’явився на публіці поруч із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

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Вони по черзі поклали квіти до пам’ятника героїв Крут.

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У церемонії також узяли участь: секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, міністр оборони Рустем Умєров, голова Служби безпеки Василь Малюк, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

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Раніше повідомлялося, що сьогодні, 29 січня, президент Володимир Зеленський у річницю бою під Крутами вшанував пам’ять українських героїв на Аскольдовій могилі.