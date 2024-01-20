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Байден повідомив, коли може бути вирішене питання щодо кордону з Мексикою

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден повідомив, коли може бути вирішене питання щодо кордону з Мексикою
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
фото з відкритих джерел

Байден визнав, що потрібні зміни в імміграційній політиці

Президент США Джо Байден висловлює надію на те, що наступного тижня у Сенаті буде розроблено угоду щодо кордону між Америкою та Мексикою. Про це повідомляє Reuters.

За словами Байдена, для цього потрібні «значні зміни в політиці».

«Я думаю, що наступного тижня ми зможемо щось виробити принаймні в Сенаті, і я сподіваюся, що це буде двопартійний пакет. Тепер питання до спікера та республіканців Палати представників, чи готові вони також діяти?», – сказав він аудиторії мерів, що зібралися у Білому домі.

У Палаті представників США, де республіканці мають невелику більшість, деякі консерватори пригрозили змістити спікера Майка Джонсона, якщо він спробує ухвалити угоду про безпеку кордонів у рамках пакету допомоги Україні .

У п'ятницю Байден визнав, що потрібні зміни в імміграційній політиці.

«Я вважаю, що нам потрібні значні зміни у політиці на кордоні, включаючи зміни у нашій системі надання притулку», – сказав він.

Як повідомлялося, експрезидент США Дональд Трамп висунув виклик лідеру Республіканської партії в Сенаті Мітчу Макконнеллу та його команді, закликаючи законодавців-республіканців відхилити компроміс щодо безпеки кордонів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні. 

Зазначимо, лідер більшості в Сенаті Сполучених Штатів Чак Шумер заявив, що прийняття пакета національної безпеки, який передбачає нове фінансування для України, стане наступною ціллю Сенату після тимчасового бюджету.

Нагадаємо, президент США Джо Байден провів зустріч із лідерами Конгресу в Білому домі, де обговорив своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України та Ізраїлю.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, якщо Конгрес США не затвердить додаткове фінансування України, про яке попросив президент Джо Байден, це створить справжню проблему.

Теги: Сенат США Ентоні Блінкен президент фінансування партії Дональд Трамп

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