Депутатка Безугла вже знайшла заміну Залужному: три кандидати

Політикиня наполегливо підтримує дискурс необхідності заміни популярного у народі головнокомандувача

Народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла про трьох генералів, один з яких може стати новим Головнокомандувачем ЗСУ в рамках зміни стратегії 2024. У її публікації йдеться про Кирила Буданова, Євгена Мойсюка та Олександра Сирського.

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«Зразу зазначу, що особисто є прихильником максимальної нелінійності і борюся за подолання очевидного: маленька пострадянська армія велику пострадянську НЕ переможе. Без шансів. Тому навіть підхід призначення командира тактичного рівня, не генерала, вважаю цілком прийнятним варіантом, який би мав шанси зламати каркаси кастової системи. Тим не менше будемо реалістами, вибиратимуть серед генералів», – йдеться у її повідомленні.

Кирило Буданов

Депутатка зазначила, що Буданов – 38-річний генерал нового покоління, котрий не знав СРСР і все життя працює у спецслужбах.

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«Вирощений війною з росією. Від учасника зухвалих операцій до організатора таких. Здатен на дуже сміливі рішення. Фактично не має лімітів креативу та стоп-сигналів, тобто для нього зайти на історично українські землі, кхм, трохи східніше; переробити сухопутну бригаду в БПЛА-підрозділ чи звільнити з десяток генералів не матиме ментальних перешкод», – написала про нього Безугла.

Кирило Буданов фото: gur.gov.ua

На думку депутатки, кандидатура очільника ГУР містить і недоліки. Безугла зазначила, що його знання про структуру і функції ЗСУ обмежені, а стилістика роботи розвідки може «породити корупційні ризики, погіршити стан справ і розборок в ЗСУ».

Євген Мойсюк

Другою кандидатурою за словами нардепки є 44-річний генерал-десантник, який все життя провів в десантно-штурмових військах.

Євген Мойсюк фото з відкритих джерел

«Вирощений війною з росією. Від бойового комбата до командуючого ДШВ і далі – заступника Залужного. Має досвід служби в Косово та Іраку. Фактично довго був «правою рукою» доктора філософії та володіє найбільшою базою знань щодо останній двох років війни. Аполітичний технократ не схильний до кулуарних розборок», – розповіла Безугла.

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Депутатка підкреслила, що генерала не люблять «за вимогливість та бажання докопатися до суті». Вона назвала Мойсюка «обізнаним, рішучим, вольовим» і висловила переконання, що він зможе переформатувати ЗСУ у відповідності до сучасних вимог.

Олександр Сирський

«Стара школа», «зараз так не вчать», уродженець росії та випускник Московського вищого загальновійськового командного училища. Пройшов всі можливі посади і напрямки за десятки років карʼєри до Командувача сухопутних військ ЗСУ. Досконально знає ворога, але не фанат Герасімова», – написала про нього депутатка.

Олександр Сирський фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Безугла додала, що «знання, воля і жорсткість» Сирського зіграли ключову роль в захисті Києва, а Харківський контрнаступ був його «авторським проєктом». Вона зауважила, генерал має колосальний управлінський та бойовий досвід, а також звільнив найбільше захоплених територій.

До слова, 88% українців довіряють Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному (не довіряють – лише 4%). У всіх регіонах абсолютна більшість довіряють ЗСУ, Валерію Залужному та волонтерам. При цьому високий рівень довіри до Головнокомандувача ЗСУ залишається незмінним після повномасштабного вторгнення.

До слова, нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

Народні депутати від «Слуги народу» обурені заявами своєї однопартійки Марʼяни Безуглої про те, що військове керівництво України «має піти», адже головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито «не зміг надати план задуму на 2024».