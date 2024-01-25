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Розкрадання на закупівлі снарядів. До бюджету повернули 1,5 млрд грн

Катерина Іванова
glavcom.ua
Розкрадання на закупівлі снарядів. До бюджету повернули 1,5 млрд грн
фото: Facebook / Rustem Umerov

Раніше був затриманий керівник одного з Головних управлінь Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що до державного бюджету повернули майже 1,5 млрд грн, які намагалися раніше вкрасти в ЗСУ. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

«Конкретний результат. Повернули в бюджет 1,5 млрд грн, які фігурують у корупційній схемі придбання артилерійських снарядів для ЗСУ», – повідомив Рустем Умєров.

Також він наголосив, що був затриманий керівник одного з Головних управлінь Міноборони.

«Це зміни, про які ми попереджали. Важливо не лише знаходити винних у зловживаннях, а й повертати втрачене. Працюємо далі», – зауважив міністр оборони.

Раніше Служба безпеки України повідомила, як вдалося запобігти розкраданню державних коштів, виділених на придбання артснарядів для ЗСУ. За даними слідства, посадовець намагався привласнити бюджетні кошти, виділені під держзамовлення для потреб українських військ.

«Для цього він організував переведення з балансу Міноборони на зарубіжні рахунки афілійованої фірми-посередниці майже 1,5 млрд грн за придбання артилерійських снарядів. Ця сума на 30% перевищила вартість іншого, альтернативного контракту, який уклала новостворена на той момент Агенція оборонних закупівель», – зазначають у Службі безпеки.

Нагадаємо, СБУ викрила нову російську ІПСО, яка поширюється через email-розсилку. За словами представників Служби безпеки, у листах пропонується співпраця з російськими спецслужбами за винагороду. Таким чином ворог вкотре намагається дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни.

Також Умєров повідомив, що потрібно ЗСУ для прориву на фронті. За словами міністра, достатні обсяги техніки та боєприпасів, технічного обслуговування та запасних частин «є критично важливою складовою успіху».

«Але для прориву потрібні інновації та значний технологічний прогрес. Саме тому у 2024 році оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному Міністерства оборони», – зазначив Умєров.

До слова, Президент визнав корупційні помилки в країні.

«Думаю, питання боротьби з корупцією є дуже чутливим в Україні. Бо, коли ви боретеся за своє європейське життя, за майбутнє, за свою незалежність, ви не можете створювати такі маленькі, знаєте, корупційні проблеми. Тому все дуже чутливе. Ставлення людей буквально до всього дуже емоційне», – наголосив глава держави.

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Теги: бюджет Міноборони прокурор корупція Рустем Умєров СБУ

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