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Зеленський планує відвідати Швейцарію: ЗМІ назвали дату

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зеленський планує відвідати Швейцарію: ЗМІ назвали дату
У попередні роки Зеленський виступав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі по відеозв'язку
фото: Офіс президента

Швейцарські джерела повідомляють, що Зеленський хоче особисто виступити на Всесвітньому економічному форумі у Давосі

Наступного тижня президент України Володимир Зеленський може відвідати Швейцарію та взяти участь у міжнародному форумі у Давосі. Про пише Tages-Anzeiger.

За даними видання, у січні президент України має намір відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі, а також столицю Швейцарії місто Берн. Візит Зеленського може тривати щонайменше два дні.

Джерела повідомляють також, що Зеленський хоче особисто виступити на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, який відбудеться з 15 по 19 січня.

Також президент України планує візит до Берна перед своїм виступом у Давосі 15 січня. Про це говорять кілька незалежних джерел видання, знайомих із планами візиту. За даними видання, Зеленський може зустрітися з федеральним президентом, главою МЗС та міністром оборони.

Декілька людей із федеральної адміністрації Швейцарії зазначають, що запланований візит Зеленського, ймовірно, залишиться непідтвердженим до останнього моменту. За їхніми словами, поїздка також залежатиме від воєнної ситуації. Остаточне рішення про те, чи приїде Зеленський у Давос та Берн, схоже, ще не ухвалено.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що «цей місяць буде насиченим із погляду нашої зовнішньої політики». Багато кроків буде, і я впевнений: зможемо посилити нашу державу. «Нашу ППО. Нашу роботу з партнерами щодо дронів. А також щодо санкцій проти Росії – як тих, що вже застосовані… Життєво важливо ліквідувати будь-які можливі схеми обходу санкцій. Працюємо й над новими санкціями: архітектура тиску на Росію має зміцнюватися», – наголосив президент.

Теги: форум в давосі Швейцарія Володимир Зеленський

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