«Назавжди в історії нашого народу»: Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут (відео)

29 січня в Україні відзначається річниця бою під Крутами

Сьогодні, 29 січня, президент Володимир Зеленський у річницю бою під Крутами вшанував пам’ять українських героїв на Аскольдовій могилі. Відповідне відео Зеленський опублікував у соцмережах.

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«Усі наші герої, усі, хто віддав життя за українську незалежність, свободу й майбутнє, – назавжди в історії нашого народу. Пам'ятаємо кожного й кожну! Вічна слава і вдячність захисникам і захисницям України!», – йдеться у повідомленні.

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Також Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний з нагоди роковин бою наголосив, що 106 років армія УНР виконала своє бойове завдання на полі під Крутами, зупинивши російських окупантів, які рвалися до Києва. Зараз українські воїни знову дають бій російським загарбникам і доводять – Україна вільна і незалежна.

Нагадаємо, 29 січня в Україні відзначається річниця бою під Крутами, який для українського народу став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність. Бій відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути, за 130 кілометрів на північний схід від Києва під час наступу на Київ військ більшовицької Росії під проводом полковника Михайла Муравйова.