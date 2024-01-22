«Відчуваємо холод війни на нашій шиї» – литовський міністр про можливість нападу Росії

Ландсбергіс наголосив, що Україна зараз стримує російську агресію на своїй території, додавши, що сподівається на її успіх у цій війні

За словами литовського посадовця, першими під небезпеку від Росії можуть потрапити країни Балтії

Міністр закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса перед початком зустрічі очільників МЗС країн Євросоюзу у Брюсселі повідомив, що у Литві серйозно сприймають загрозу нападу Росію на країни Балтії.

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«Якщо Україні не вдасться стримати російську агресію, ви повинні бути готові відповісти на питання, хто тоді буде стримувати Росію. Зараз ми відчуваємо війну близько до нас, ми розуміємо, що якщо Росію не зупинити в Україні, вона може продовжити свою агресію, і тоді наступними будуть країни Балтії», – зазначив міністр.

Він висловив сподівання, що це може бути достатнім сигналом партнерам в Європі в НАТО, що вони повинні сприймати такий розвиток подій серйозно.

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«Саме тому ми відчуваємо холод війни на нашій шиї», – зауважим очільник МЗС Литви. Він додав, що війна РФ проти України – це «війна за наше існування».

Нагадаємо, литовська міністерка запропонувала громадянам «вкласти заощадження в танк».

Також Дуда повідомив, що врятує Європу від війни із Росією. Він також додав, що присутність України в НАТО також важлива для міцності всього Альянсу та безпеки Польщі. Польща, як і інші країни Заходу, закликала до подальшої підтримки України.