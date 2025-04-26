Зеленський заявив, що громадяни Китаю виробляють БпЛА на заводах у Росії

Зеленський: У нас є факти, що Китай працює, китайці працюють на російських заводах і вони виробляють дрони

Володимир Зеленьский зазначив, що Україна має докази роботи китайців у РФ та може їх показати Китаю

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має докази участі громадян Китаю у виробництві ударних безпілотних літальних апаратів на російських заводах. Ці дрони потім використовуються російською армією для обстрілів українських територій. Про це президент повідомив у другій частині інтерв'ю для засновника Daily Wire Бена Шапіро, інформує «Главком».

Зеленський зазначив, що незважаючи на нещодавнє взяття в полон китайських громадян, які брали участь у війні на боці Росії, офіційний Пекін стверджує, що немає доказів його безпосередньої участі в бойових операціях.

Однак, за словами президента, Україна має докази, що китайці працюють на російських заводах і виготовляють дрони, які використовуються для вбивств українців.

«У нас є факти, у нас є інформація, що Китай працює, китайці працюють на російських заводах і вони виробляють дрони. Дрони, якими вбивають українців», – сказав Зеленський, наголошуючи, що Україна готова показати ці докази китайській стороні.

Президент також підкреслив, що якщо китайська влада не була обізнана про ці факти, то це не є виправданням. Він висловив припущення, що ситуація може свідчити про підтримку Росії з боку Китаю.

«Якщо Китай не знає, що громадяни Китаю воюють і виробляють зброю, яка вбиває нас, українців, то це питання», – додав він.

Зеленський вважає, що Пекін має відреагувати на цю ситуацію, оскільки вона піднімає питання про союз між Китаєм і Росією.

Нагадаємо, посол Китайської Народної Республіки в Україні Ма Шенкунь 22 квітня був запрошений до Міністерства закордонних справ України у зв’язку з виявленими фактами участі громадян КНР у бойових діях на боці Росії, а також залученням китайських компаній до виробництва озброєння на території РФ.

Посол Ма Шенкунь зустрівся із заступником міністра закордонних справ України Євгеном Перебийносом. У МЗС заявили, що українська сторона висловила серйозне занепокоєння виявленими фактами, оскільки вони суперечать духу партнерських відносин між Україною та Китаєм.

Як відомо, у березні українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.