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Зеленський може не встигнути на похорон Папи Римського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський може не встигнути на похорон Папи Римського
фото: скриншот з відео

Президент зазначив, що важливо, щоб Україна була представлена на похороні Папи Римського

Президент України Володимир Зеленський може не поїхати на похорон Папи Римського Франциска до Ватикану. Однак Україна буде там представлена. Про це глава української держави заявив на покладанні квітів біля зруйнованого ударом будинку у Святошинському районі, повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Президент зазначив, що важливо, щоб Україна була представлена на похороні Папи Римського. І причина не тільки в хороших відносинах із Ватиканом, а й у допомозі Ватикану в поверненні українських дітей та обмінах полоненими, а також в особистих хороших відносинах із Папою.

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«Якщо я не встигатиму, Україна буде представлена на гідному рівні. Міністр закордонних справ і перша леді там будуть присутні», – сказав Зеленський.

Президент додав, що для нього важливо бути в Україні. На сьогодні заплановано кілька сьогодні військових засідань: «Я вже провів низку зустрічей, будуть ще зустрічі, буде Ставка і там є кілька закритих питань щодо цього удару і щодо відповідних кроків України. Я не знаю, скільки це буде тривати, тому, якщо я буду встигати, обов'язково буду присутній, тому що це важливо для України».

Раніше президент США Дональд Трамп у коментарі журналістам зазначив, що «можливо» зустрінеться із Зеленським під час візиту до Риму.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у понеділок вранці у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека. 23 березня Папу Франциска виписали із лікарні.

Зауважимо, що відповідно до заповіту Папа Франциск буде похований у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. 

До слова, на похорон Папи Римського Франциска 26 квітня у Ватикані очікується прибуття щонайменше 130 іноземних делегацій, серед яких будуть 50 президентів і 10 монархів.

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Теги: Папа Римський Володимир Зеленський

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