Вашингтон пішов на поступки Москві: що не так з переговорами?

Держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, радник президента Росії Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков і члени делегацій беруть участь у переговорах в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 18 лютого 2025 рок

Чому США пішли на поступки Росії

Заяви Білого Дому після «човникових» переговорів в Ер-Ріяді свідчать, що Вашингтон не зміг протистояти російському натиску і пішов на компроміси з Москвою.

Причина проста – американська делегація боялася зриву переговорів.

Ключові інтереси України не простежуються у текстах заяв. Водночас з американцями досягнуто домовленостей, що вони будуть враховані при імплементації.

Припинення обстрілів по суші формально звужено до «енергетичних об’єктів», що відповідає баченню Москви щодо результатів бесіди з Трампом. Однак Вашингтон нещодавно інформував про інше: про досягнення домовленостей з Путіним щодо припинення обстрілів «енергетики та інфраструктури», а згодом – «у повітрі»?

Українська сторона передала свій перелік об’єктів, які мають бути під захистом від повітряних ударів. Але чи спрацює ця ініціатива на практиці, враховуючи відмінності у розумінні досягнутих домовленостей між Києвом і Москвою?

У частині безпеки судноплавства також відсутні прямі згадки про обмеження на обстріли інфраструктури, зокрема портів. Між українською і американською сторонами існує спільне бачення, що ці аспекти також мають бути покриті. Однак чи так само це розуміють у Кремлі?

Але найбільшою поступкою Москві стало включення до тексту російської заяви обіцянки «допомогти Росії у відновленні доступу до світового ринку експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити витрати на морське страхування та розширенні доступу до портів і платіжних систем для таких операцій».

Хоча зняття санкцій сформульоване у майбутньому часі, досить невизначено, у Москві цей пункт вже трактується як передумова для реалізації основних домовленостей.

Такі неоднозначні підсумки переговорів стали закономірним результатом політики Вашингтону щодо Росії, яка базується на умиротворенні агресора і підкупі «пряниками», а не на «силі».

Лише під тиском реальної можливості запровадження додаткових «смертельних» санкцій та посилення озброєння України можна добитися від РФ конструктивної позиції на шляху до миру.