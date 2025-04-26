Трамп дав президенту Естонії обіцянку щодо України

Трамп запевнив Каріса, що США і надалі докладатимуть зусиль для миру в Україні

Алар Каріс розповів, що запитав в Трампа, як триває процес мирного врегулювання

Американський президент Дональд Трамп запевнив президента Естонії Алара Каріса, що США не вийдуть із переговорного процесу між Україною та Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ERR.

Президент Естонії розповів, що запитав в Трампа, як триває процес мирного врегулювання, і попросив його зробити все можливе, аби США залишалися посередником у переговорах між Україною та Росією.

«Я поцікавився, як триває процес мирного врегулювання і попросив його зробити все для того, щоб процес тривав, щоб США не вийшли (з ролі посередника, – ред.)», – повідомив Каріс.

За його словами, Трамп пообіцяв це і зазначив, що сторони вже досить близькі до рішення після його зустрічі із Зеленським.

«Він пообіцяв це зробити й сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся із Зеленським. Звичайно, я не став надто докладно розпитувати його про те, що дала ця зустріч», – додав президент Естонії.

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели зустріч напередодні похорону Папи Франциска.

Опісля ж президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні.

Також Кремль повідомив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов.