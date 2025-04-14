Зеленський закликав Трампа приїхати в Україну перед ухваленням мирного плану
Український лідер переконаний, якщо президент США відвідає Україну, то зрозуміє, що зробив Путін
Президент Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Дональду Трампу приїхати в Україну перед ухваленням будь-яких рішень про завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави в інтерв'ю CBS News.
Зеленський сказав, що буде радий вітати Трампа в Україні, щоб той міг «зрозуміти, що тут відбувається».
«Ми поважаємо вашу позицію, але, будь ласка, перед будь-якими рішеннями, будь-якими планами щодо переговорів, приїжджайте і подивіться на людей, цивільних, воїнів, лікарні, церкви, які були зруйновані, загиблих дітей», – наголосив він.
За словами українського лідера, якщо президент США відвідає Україну, він зрозуміє, що зробив російський диктатор Володимир Путін.
«Приїдьте, подивіться, і тоді будемо рухатися з планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким ви маєте справу. Ви зрозумієте, що зробив Путін», – додав президент України.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відреагував на російський удар по Сумах, де загинули щонайменше 34 людини.
«Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони (росіяни – «Главком») зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна – це жахлива річ», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, повертаючись до Вашингтона.
Як відомо, вчора, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. РФ вдарила по місту ракетою з касетними боєприпасами.
Згодом державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах.
Також спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності». Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.
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