Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський закликав Трампа приїхати в Україну перед ухваленням мирного плану

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський закликав Трампа приїхати в Україну перед ухваленням мирного плану
Після удару РФ по Сумах президент Сполучених Штатів заявив, що росіяни «зробили помилку»
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Український лідер переконаний, якщо президент США відвідає Україну, то зрозуміє, що зробив Путін

Президент Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Дональду Трампу приїхати в Україну перед ухваленням будь-яких рішень про завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави в інтерв'ю CBS News.

Зеленський сказав, що буде радий вітати Трампа в Україні, щоб той міг «зрозуміти, що тут відбувається».

«Ми поважаємо вашу позицію, але, будь ласка, перед будь-якими рішеннями, будь-якими планами щодо переговорів, приїжджайте і подивіться на людей, цивільних, воїнів, лікарні, церкви, які були зруйновані, загиблих дітей», – наголосив він.

За словами українського лідера, якщо президент США відвідає Україну, він зрозуміє, що зробив російський диктатор Володимир Путін.

«Приїдьте, подивіться, і тоді будемо рухатися з планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким ви маєте справу. Ви зрозумієте, що зробив Путін», – додав президент України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відреагував на російський удар по Сумах, де загинули щонайменше 34 людини.

«Я думаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони (росіяни – «Главком») зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна – це жахлива річ», – сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, повертаючись до Вашингтона.

Як відомо, вчора, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. РФ вдарила по місту ракетою з касетними боєприпасами.

Згодом державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах.

Також спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності». Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.

Читайте також:

Теги: переговори перемир'я Володимир Зеленський Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд визнав очільницю партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен винною у розкраданні державних коштів. Трамп відреагував на це
Трамп відреагував на вирок Ле Пен
1 квiтня, 09:56
Трамп не сказав, що Росія прагне лише до односторонніх поступок з боку України
Трамп ігнорує реальні наміри Путіна
27 березня, 19:20
Трамп вважає, що обидві сторони прагнуть завершення війни
Трамп визнав, що Росія «тягне час» у питанні перемир’я
26 березня, 08:40
Стів Віткофф (ліворуч) дав в інтерв'ю скандальному пропагандисту, який відомий своєю проросійською позицією, Такеру Карлсону (праворуч)
Інтерв'ю Віткоффа. Шок
22 березня, 22:00
Багато європейських лідерів нервують через те, що Білий дім може вирішити швидко скоротити розгортання своїх військових
Заміна США в НАТО. Країни Європи почали розробляти план – FT
21 березня, 10:33
З 11 березня Росія запустила по Україні 580 «шахедів»
Зеленський повідомив, скільки ракет та дронів запустила РФ по Україні після перемовин у Джидді
19 березня, 00:10
Трамп і Путін можуть поговорити уже цього тижня
Майбутня розмова Трампа і Путіна: глава розвідки США висловила своє бачення
17 березня, 16:27
Трамп: Сьогодні я наказав розпочати рішучі та потужні дії проти терористів-хуситів у Ємені
Трамп спостерігає за бомбардуванням бойовиків-хуситів у Ємені – Білий Дім (фото)
16 березня, 02:54
Наші війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині
Операція наших сил у визначених районах Курської області продовжується – Зеленський
15 березня, 13:43

Політика

Президент розповів, скількох українців вбила РФ за час великої війни
Президент розповів, скількох українців вбила РФ за час великої війни
Зеленський закликав Трампа приїхати в Україну перед ухваленням мирного плану
Зеленський закликав Трампа приїхати в Україну перед ухваленням мирного плану
Європейські лідери емоційно відреагували на удар росіян по Сумах
Європейські лідери емоційно відреагували на удар росіян по Сумах
Україна та Росія проведуть переговори про перемир’я у Чорному морі
Україна та Росія проведуть переговори про перемир’я у Чорному морі
Зеленський розповів, що необхідно для того, щоб закінчити війну
Зеленський розповів, що необхідно для того, щоб закінчити війну
Атака на Суми: МЗС звернулось з терміновим проханням до партнерів
Атака на Суми: МЗС звернулось з терміновим проханням до партнерів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
126K
Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 квітня 2025
44K
Померла колишня глава департаменту культури КМДА, директор музею Києва
27K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
15K
Спецпредставник Трампа відреагував на обстріл Росією Сум

Новини

14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 квiтня, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
11 квiтня, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
11 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua