Зеленський розповів, які гарантії безпеки Україна хоче отримати від США

Зеленський: Ми дуже хочемо, щоб гарантії безпеки були сильні

Український президент зазначив, що Україна мала б отримати такі ж сильні гарантії безпеки від США, як Ізраїль

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує отримати від Сполучених Штатів такі ж потужні гарантії безпеки, які Вашингтон надає Ізраїлю. Про це він повідомив журналістам після церемонії вшанування пам’яті загиблих унаслідок російського удару по Києву 24 квітня, передає «Главком».

«Є питання, яке я обговорюю щодо гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Ми дуже хочемо, щоб вони були сильні, як мінімум, як в Ізраїлю», – наголосив Зеленський.

Водночас президент зауважив, що Україна розраховує і на подальшу військову підтримку з боку європейських партнерів. Зокрема, можливе розміщення європейських військових підрозділів, за його словами, потребуватиме підтримки з боку США.

При цьому Зеленський підкреслив, що така підтримка не обов’язково повинна означати безпосередню присутність американських військ на території України.

Раніше ми писали, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Кримський півострів залишиться «російським». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Time.

«Якщо Крим залишиться з Росією, ми повинні говорити тільки про Крим, тому що про нього завжди говорять. Крим залишиться з Росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють, що це з ними давно», – каже Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що найближчі кілька днів будуть ключовими для переговорного процесу щодо завершення війни в Україні.

Трамп не вперше робить подібні заяви про окуповані території України. Президент США заявив, що Україні буде дуже складно повернути території, втрачені за 11 років війни з Росією, зокрема Крим.

Також президент Сполучених Штатів вірить, що російський диктатор Володимир Путін прислухається до його заяв про припинення обстрілів України. Журналіст поцікавився, чи прислухається Путін до заклику Трампа.

До слова, Трамп заявив, що Росія, у межах поступок для досягнення миру в Україні, готова припинити війну та відмовитися від повного захоплення української території.