Що дасть створення Сил безпілотних систем – відповідь Міноборони

«Безпілотники довели свою беззаперечну ефективність та важливість в сучасній війні»

Створення Сил безпілотних систем сприятиме накопиченню та обміну досвідом, а також відкриє нові можливості у застосуванні безпілотників. Про це перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив у Telegram.

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«Використання безпілотних систем як засобів розвідки та ураження ворога: на землі, у повітрі та на морі – справжня революція у веденні бойових дій», – зазначив генерал-лейтенант.

Безпілотники довели свою беззаперечну ефективність та важливість в сучасній війні. Сили оборони вже завдали критичних втрат ворожому флоту; щодня знищують живу силу та техніку ворога у значних обсягах – саме завдяки дронам, підкреслив Павлюк.

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Фото: Олександр Павлюк

«Створення Сил безпілотних систем як самостійного роду військ у складі Збройних сил України – підтвердження того, що ми розуміємо важливість цих технологій. І готові належним чином використати всі переваги безпілотних засобів», – зауважив Павлюк.

За його словами, нові організаційні можливості дадуть змогу не лише створити спеціальні штатні посади для роботи з дронами. Це будуть нові підрозділи, а також система накопичення, оцінки, обміну досвідом та підготовки застосування безпілотників.

Важливо також, що відкриваються можливості для повноцінного масштабування виробництва дронів та спрямування їх у війська, наголосив перший заступник міністра оборони.

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За словами Павлюка, Україна має не лише технології, але й значні перспективи реалізувати власні задачі на полі бою саме завдяки залученню безпілотних технологій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 6 лютого підписав указ «Про нарощування спроможностей сил оборони».

Згідно з документом президента, в Україні пропонується створити окремий рід військ під назвою «Сили безпілотних систем» для управління безпілотними літальними апаратами.

В указі йдеться, що документ було видано з метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, а також забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням.

Раніше повідомлялось, що Україна створила стратегічний ударний дрон для нічних операцій.