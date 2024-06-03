Санкційні втрати Росії. Ціни на перевезення зерна стрімко зростають
Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок санкцій
1. Мінфін Росії продовжує шукати можливості поповнити бюджет за рахунок надто рентабельних, на його думку, галузей.
- У РФ збираються з 2025 року збільшити податок на видобуток корисних копалин для видобутку залізняку у 1,15 раза, для виробництва калійних добрив – у 2,3 раза, для фосфорних добрив – удвічі.
- Збільшення такого податку призведе до зростання собівартості продукції, зниження рентабельності виробництва, а також прискорить інфляцію на РФ.
2. Через брак надходжень у РФ вільно конвертованих валют уряд РФ не вимагатиме від експортерів продавати отриману валюту, якщо зовнішньоторговельні контракти більш ніж на 50 % оплачувались рублями (за чинним указом Путіна російські експортери мають зараховувати на рахунки у російських банках не менше 80 % отриманої валюти та продавати не менше 90 % зарахованої виручки).
3. У Росії продовжує збільшуватись вартість автомобільного та залізничного перевезення зерна.
- Причиною, окрім загального подорожчання всієї логістики, є те, що протягом 2022–2023 років заводська ціна вагонів-зерновозів (хоперів) зросла на 70 % та продовжує підвищуватись за контрактацією на 2025 рік і вже перевищує 7,5 млн руб. за одиницю.
4. Сполучені Штати та інші країни можуть вжити заходів проти китайських фірм і фінансових установ через підтримку Пекіном російської війни проти України.
- Адміністрація Байдена посилила попередження про підтримку Москви Китаєм і у грудні видала виконавчий указ, який передбачає покарання проти фінансових установ, які допомагають Росії обходити санкції Заходу.
- «Я думаю, що ми у першу чергу зосереджені на китайських компаніях, які систематично брали участь у підтримці Росії», – сказав заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл.
- «Ми також уважно подивилися на фінансові установи», – додав він.
5. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про намір створити так звану «коаліцію миру» у Європейському парламенті. Вибори до нього відбудуться вже наступного тижня. Відповідну заяву Орбан зробив у суботу, 1 червня, на «марші миру» у Будапешті.
- Ці вибори він вважає «екзистенційним поворотним пунктом між миром у Європі та світовою війною».
- Партнери з ЄС і НАТО, а також велика частина внутрішньої опозиції звинуватили Орбана у тому, що він є троянським конем Росії, оскільки виступає проти західної допомоги Києву.
- Дії Орбану неабияк дратують лідерів інших країн ЄС, які вже готові позбавити Будапешт права брати участь в ухваленні спільних рішень.
6. Зеленський звинуватив Китай у допомозі Росії у спробі зриву мирного саміту у Швейцарії.
- Президент України Володимир Зеленський звинуватив Пекін у тому, що Китай допомагає Росії зірвати мирний саміт, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.
- За його словами, Москва погрожує багатьом країнам блокадою сільськогосподарських товарів, продуктів харчування, підвищенням цін на енергоносії та вимагає від багатьох держав відмовитись від відвідування мирного саміту по Україні.
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