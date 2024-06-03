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Володимир Омелян Політик

Санкційні втрати Росії. Ціни на перевезення зерна стрімко зростають

glavcom.ua
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У Росії продовжує збільшуватись вартість автомобільного та залізничного перевезення зерна
колаж: glavcom.ua

Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок санкцій

1. Мінфін Росії продовжує шукати можливості поповнити бюджет за рахунок надто рентабельних, на його думку, галузей.

  • У РФ збираються з 2025 року збільшити податок на видобуток корисних копалин для видобутку залізняку у 1,15 раза, для виробництва калійних добрив – у 2,3 раза, для фосфорних добрив – удвічі.
  • Збільшення такого податку призведе до зростання собівартості продукції, зниження рентабельності виробництва, а також прискорить інфляцію на РФ.

2. Через брак надходжень у РФ вільно конвертованих валют уряд РФ не вимагатиме від експортерів продавати отриману валюту, якщо зовнішньоторговельні контракти більш ніж на 50 % оплачувались рублями (за чинним указом Путіна російські експортери мають зараховувати на рахунки у російських банках не менше 80 % отриманої валюти та продавати не менше 90 % зарахованої виручки).

3. У Росії продовжує збільшуватись вартість автомобільного та залізничного перевезення зерна.

  • Причиною, окрім загального подорожчання всієї логістики, є те, що протягом 2022–2023 років заводська ціна вагонів-зерновозів (хоперів) зросла на 70 % та продовжує підвищуватись за контрактацією на 2025 рік і вже перевищує 7,5 млн руб. за одиницю.

4. Сполучені Штати та інші країни можуть вжити заходів проти китайських фірм і фінансових установ через підтримку Пекіном російської війни проти України.

  • Адміністрація Байдена посилила попередження про підтримку Москви Китаєм і у грудні видала виконавчий указ, який передбачає покарання проти фінансових установ, які допомагають Росії обходити санкції Заходу.
  • «Я думаю, що ми у першу чергу зосереджені на китайських компаніях, які систематично брали участь у підтримці Росії», – сказав заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл.
  • «Ми також уважно подивилися на фінансові установи», – додав він.

5. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про намір створити так звану «коаліцію миру» у Європейському парламенті. Вибори до нього відбудуться вже наступного тижня. Відповідну заяву Орбан зробив у суботу, 1 червня, на «марші миру» у Будапешті.

  • Ці вибори він вважає «екзистенційним поворотним пунктом між миром у Європі та світовою війною».
  • Партнери з ЄС і НАТО, а також велика частина внутрішньої опозиції звинуватили Орбана у тому, що він є троянським конем Росії, оскільки виступає проти західної допомоги Києву.
  • Дії Орбану неабияк дратують лідерів інших країн ЄС, які вже готові позбавити Будапешт права брати участь в ухваленні спільних рішень.

6. Зеленський звинуватив Китай у допомозі Росії у спробі зриву мирного саміту у Швейцарії.

  • Президент України Володимир Зеленський звинуватив Пекін у тому, що Китай допомагає Росії зірвати мирний саміт, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.
  • За його словами, Москва погрожує багатьом країнам блокадою сільськогосподарських товарів, продуктів харчування, підвищенням цін на енергоносії та вимагає від багатьох держав відмовитись від відвідування мирного саміту по Україні.

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Джерело
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Теги: росія санкції війна путін

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