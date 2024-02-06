Зеленський доручив створити у ЗСУ окремий рід сил

Це питання глава держави доручив опрацювати українському уряду

Президент України Володимир Зеленський 6 лютого підписав указ «Про нарощування спроможностей сил оборони».

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Згідно з указом президента в Україні пропонується створити окремий рід військ під назвою «Сили безпілотних систем» для управління безпілотними літальними апаратами.

В указі йдеться, що документ було видано з метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, а також забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням.

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«Кабінету Міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних Сил України опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України», – зазначено в указі №51/2024.

Нагадаємо, вперше в історії український бойовий робот знищив позиції окупантів. Загін «Кара небесна» запускає БПЛА для знаходження цілі, після чого у бій вступають наземні дрони з кулеметними турелями для ураження цілі.

Стало відомо, що Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

Зокрема, Роман Семенченко був у 2013 році, при Януковичі, призначений на посаду начальника управління СБУ в Житомирській області. Попри люстрацію, Майдан, він продовжив працювати і при президенті Порошенку.