Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський доручив створити у ЗСУ окремий рід сил

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зеленський доручив створити у ЗСУ окремий рід сил
фото: Офіс президента України

Це питання глава держави доручив опрацювати українському уряду

Президент України Володимир Зеленський 6 лютого підписав указ «Про нарощування спроможностей сил оборони».

Згідно з указом президента в Україні пропонується створити окремий рід військ під назвою «Сили безпілотних систем» для управління безпілотними літальними апаратами.

В указі йдеться, що документ було видано з метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, а також забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням.

«Кабінету Міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних Сил України опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України», – зазначено в указі №51/2024.

Нагадаємо, вперше в історії український бойовий робот знищив позиції окупантів. Загін «Кара небесна» запускає БПЛА для знаходження цілі, після чого у бій вступають наземні дрони з кулеметними турелями для ураження цілі.

Стало відомо, що Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

Зокрема, Роман Семенченко був у 2013 році, при Януковичі, призначений на посаду начальника управління СБУ в Житомирській області. Попри люстрацію, Майдан, він продовжив працювати і при президенті Порошенку.

Читайте також: А де ж російська авіація? Про успішні атаки українських безпілотників
Теги: ЗСУ авіація Володимир Зеленський безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Країна-агресорка втратила унікальне повітряне судно – літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50
Приємний сюрприз від ЗСУ
15 сiчня, 11:49
У морі перебуває ворожий фрегат «Адмірал Макаров» та малий ракетний корабель, які несуть 16 ракет типу «Калібр»
Уперше за місяць Росія збільшила вдвічі кількість ракетоносіїв у морі
18 сiчня, 11:58
Протягом доби українські воїни знищили 3 склади боєприпасів росіян
Росіяни посилили штурм на одному із напрямків
19 сiчня, 13:14
На місцях уражень в результаті вечірньої атаки на Одесу працювали понад 80 рятувальників
Атака на Одесу: стала відома кількість постраждалих
25 сiчня, 08:35
Завдяки узгодженим діям енергетиків та військових масована атака не спричинила критичних наслідків для збалансованої роботи енергосистеми
Атака «шахедів»: «Укренерго» повідомило про пошкодження підстанції
30 сiчня, 09:50
«Протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба є нашими головними пріоритетами», – Зеленський
Зеленський назвав кількість ракет, яку Росія з початку року випустила по Україні
30 сiчня, 13:55
В Україні масштабна повітряна тривога тривала пів години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала пів години
31 сiчня, 12:39
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, чому на фронті склалася патова ситуація
5 лютого, 05:20
1 лютого українські військові успішно завдали удару по кораблю Чорноморського флоту Росії
Генерал США оцінив знищення російського катера «Івановець»
3 лютого, 08:37

Політика

Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію
Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію
Рада звільнила члена ЦВК Буглака, який влаштував комфортне життя у Флориді
Рада звільнила члена ЦВК Буглака, який влаштував комфортне життя у Флориді
Дохід у 2023 році: хто з мерів Київщини отримав найбільшу зарплатню
Дохід у 2023 році: хто з мерів Київщини отримав найбільшу зарплатню
Ракета РФ рухалася у бік кордону з Польщею: країна відреагувала
Ракета РФ рухалася у бік кордону з Польщею: країна відреагувала
Боррель виступає у Верховній Раді
Боррель виступає у Верховній Раді
Відставка Залужного. Чому зволікає Зеленський?
Відставка Залужного. Чому зволікає Зеленський?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
20K
Скільки росіян вважають початок війни помилкою: результати опитування
9604
Консерви для чиновників із Києва: зловмисники привласнили кошти із бюджету
9209
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
7718
Лукашенко заробляє мільйони доларів завдяки Британії – ЗМІ
7150
Атака на Київ: пошкоджено багатоповерхівку, четверо загиблих (оновлюється)

Новини

Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Сьогодні, 04:50
День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого
Сьогодні, 00:20
Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
Вчора, 16:04
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
Дощ та сильний вітер: прогноз погоди на 6 лютого
Вчора, 06:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua