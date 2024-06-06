Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Асиметричні відповіді від Росії. Що стоїть за новими заявами Путіна?

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Путін погрожує асиметричними ударами: чого чекати Заходу?
колаж: glavcom.ua

Асиметричні удари по колективному Заходу. Що сказав і, що мав на увазі Путін

Заяви Путіна для іноземних ЗМІ і, зокрема, обіцянка наносити асиметричні удари у відповідь на дозвіл Заходу застосовувати зброю по російських обʼєктах, відразу викликало хвилю роздумів про підняття ставок.

Це і так, і ні. Так, тому, що формально він досі цього не говорив. Ні, тому, що, якби він вже міг нанести ці асиметричні удари, він би їх давно наніс. А від того, що він сказав, такої можливості завтра у нього не зʼявиться. Правда, ГУ ГШ має активізуватися.

А тепер, давайте по суті самої конференції.

1. Аудиторія.

Як би це парадоксально не звучало, але все, що сказав Путін адресувалося перш за все внутрішній аудиторії, яка черговий раз отримала інʼєкцію крутості Росії, яка може погрожувати США і їй за це нічого не буде.

2. Зовнішньо, Путін виглядав доволі впевнено.

Але, дозволю собі допустити, що це впевненість людини, у якої фактично зникли всі варіанти розвитку подій, крім одного – найгіршого. Переговорне вікно переговорних можливостей з Заходом про часткове зняття санкцій в обмін на припинення війни і відхід з частини територій України Путін пропустив (на початку року таке вікно почало привідкриватися). А разом з цим, він загнав себе в одновимірний простір: продовження війни заради збереження влади. Він не може зараз зупинитися, бо тоді посиплеться вся та внутрішньоросійська конструкція, яку він вибудовував.

Зупинка війни при Путіні можлива тепер за двох сценаріїв: повне знищення України (як мінімум, це означає перезавантаження української влади, підписання ряду «фінських» договорів зразка закінчення другої світової і бажано, якийсь прообраз «Ялти-2») або зростання потужності силовиків (ФСБ) до того рівня, коли будь-яка активність невдоволених зведеться до нуля.

Цей варіант потрібен Путіну на випадок втручання зовнішнього фактора, коли Китай просто поставить ультиматум. Звичайно, життя буде вносити свої корективи і чорних лебедів ніхто не відміняв. Проте, всі інші варіанти закінчення війни можливі, перш за все, при мінімізації ролі Путіна у житті Росії.

3. Важливо зазначити, що говорив Путін про Китай.

Як влучно зазначив один мій знайомий, все це нагадувало заяви сербів на початку Першої світової про те, що «нас з росіянами перемогти неможливо». Зараз ця формула зводиться до «нас з Китаєм майже два мільярди». Це позиція залежності, але ще раз повторюся: Путін говорив для внутрішньої аудиторії, а росіяни не просто змирилися з цим, а позитивно ставляться до цього союзу.

4. Асиметрична відповідь Заходу – це перш за все спроба створити політичні проблеми через ті чи інші протестні рухи.

Звичайно, мова може йти і про передачу С-300 хуситам, але перш за все мова йде саме про сепаратистські рухи, напливи біженців і т.д. Це нові (точніше нові-старі) реалії. Вони не страшніші і не гірші ніж були вчора. Просто на перший план знову настирливо виходить стара теза про те, що виграє не той у кого більше ресурсів (хоча це суперважливо), а той, у кого краща організація. І саме системність – наша ахілесова пʼята.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путін Китай Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Багатофункціональний корабель ВМС Британії матиме такий вигляд
Велика Британія озброюється новими кораблями з лазерною зброєю
14 травня, 16:39
фото РИА Новости
«Завжди у бойовій готовності». Путін під час параду знову пригрозив ядерною зброєю
9 травня, 11:50
Естонія потенційно готова відправити війська на захід України
Одна з країн ЄС «всерйоз» обговорює можливість відправки військ в Україну
13 травня, 21:04
Через ворожу атаку «шахедами» було знеструмлено Суми
Знеструмлення Сум, конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в РФ: головне за ніч
22 травня, 07:11
ЗСУ за допомогою британських дронів знищили російської техніки на понад 50 млрд грн
Велика Британія підрахувала втрати Росії від її дронів
23 травня, 21:33
Залежність від Китаю визначатиме економічне майбутнє Росії на довгі роки
Росія перетворюється у васала Китаю – The Wall Street Journal
16 травня, 07:59
Під Джанкоєм та у Севастополі чули потужні вибухи, оголошена повітряна тривога
У Криму оголошено тривогу. Окупанти повідомляють про вибухи у Севастополі (оновлено)
15 травня, 23:23
Ллойд Остін та Браун проведуть віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України
Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання у форматі «Рамштайн»
18 травня, 21:48
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже три години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже три години
1 червня, 05:34

Вадим Денисенко

Асиметричні відповіді від Росії. Що стоїть за новими заявами Путіна?
Асиметричні відповіді від Росії. Що стоїть за новими заявами Путіна?
Портников і Латиніна. Про що мовчать українці у соцмережах
Портников і Латиніна. Про що мовчать українці у соцмережах
Путін став єдиним куратором силовиків. Що це означає
Путін став єдиним куратором силовиків. Що це означає
Кадрові призначення у Росії. Перші підсумки
Кадрові призначення у Росії. Перші підсумки
Чого чекати від нового міністра оборони РФ Білоусова?
Чого чекати від нового міністра оборони РФ Білоусова?
Новий уряд РФ. Ультранаціоналісти зривають джекпот
Новий уряд РФ. Ультранаціоналісти зривають джекпот

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Допомагав російським окупантам. Ексгравець «Динамо» потрапив у базу «Миротворця»
25K
На Хмельниччині через обміління річки з'явився міст часів німецької окупації (фото)
14K
Бронювання працівників ДСНС: уряд ухвалив постанову
7805
Президент Польсько-української господарчої палати спростував міф про «українців, які витрачають польські гроші»
7796
На Хмельниччині жінка з дітьми зливала дані ФСБ про військових, які збивають «шахеди»
5382
«Шкода, що ви на волі»: перехожі дівчата обламали організатора «п'яних вечірок» у Києві

Новини

Пожежа на НПЗ У Ростовській області, у Чехії зіткнулися потяги: головне за ніч
Сьогодні, 06:00
На підставі доповіді Центру оборонних реформ Тайвань посилив контроль за експортом сировини для вибухівки
Сьогодні, 01:00
З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
Вчора, 15:20
Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Вчора, 12:42
Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Вчора, 06:24
Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
4 червня, 11:43

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua