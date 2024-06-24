Шольц заявив, що підтримка України коштувала популярності його партії

Канцлер нагадав, що саме Росія напала на Україну, і що її загарбницька війна «є спробою змінити карту»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що політика уряду щодо підтримки України є однією з причин падіння популярності керівної коаліції на сході країни, але наголосив, що альтернативи цьому зараз немає. Заяву німецького канцлера наводить Tagesschau.

«Це правда, що є багато громадян, які не згодні з нашою підтримкою України, які також не згодні з санкціями, які ми запровадили проти Росії. Також відображено в результатах виборів, але, на мою думку, зараз немає альтернативи, щоб це змінити», – зазначив він.

Шольц відзначив цей факт, зокрема, в контексті невтішних для його Соціал-демократичної партії результатів виборів до Європарламенту на сході Німеччини.

Канцлер нагадав, що саме Росія напала на Україну, і що її загарбницька війна «є спробою змінити карту».

Політик додав, що укладена угода про не пересування кордонів силовими методами була скасована Росією.

Раніше канцлер Німеччини заявив, що очільник Кремля Путін помиляється, очікуючи, що міжнародна підтримка України з часом зменшиться. Шольц вважає, що рішення лідерів країн G7 надати Україні близько $50 млрд фінансової підтримки шляхом заморожених російських активів є чітким сигналом для російського диктатора Володимира Путіна.