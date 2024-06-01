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Росія обстріляла Херсонщину: постраждала жінка

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія обстріляла Херсонщину: постраждала жінка
На Херсонщині в жінки діагностували контузію після обстрілу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Потерпілу шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги

Сьогодні близько 10-ї ранку російські військові обстріли селище Велика Олександрівка на Херсонщині, внаслідок чого постраждала 50-річна жінка. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Окупанти вкрили ворожим вогнем населений пункт сьогодні близько 10-ї ранку. В 50-річної жінки діагностували контузію», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілу шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, що наразі під контролем українських військових перебуває близько 70% міста Вовчанськ, що на півночі Харківщини. За словами Волошина, у місті та околицях точаться жорсткі бої з окупантами, адже росіяни там не припиняють спроб просунутись або закріпитися малими штурмовими групами.

До слова, ймовірно, російські загарбники планують найближчим часом максимально розтягнути лінію фронту для того, аби змусити командування ЗСУ кидати в бій нові резерви та виснажувати їх.

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Теги: росія війна обстріл Херсонщина Україна Херсон

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