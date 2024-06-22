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У Харкові триває складна рятувальна операція – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Харкові триває складна рятувальна операція – Зеленський
Hятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого ракетного удару в Харкові
фото: ДСНС України/Telegram

Бомба зруйнувала житловий будинок у центральній частині міста, поруч з автовокзалом

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 850-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про удар по Харкову, ситуацію на фронті, а також подякував рятувальникам і воїнам.

«Дорогі українці, українки!

Зараз у Харкові ще триває розбір завалів на місці влучання російської авіабомби. Чотири керовані авіабомби вдарили по місту – це абсолютно прорахований терор. Одна з бомб зруйнувала житловий будинок у центральній частині міста, поруч з автовокзалом. Станом на зараз відомо про більш ніж 40 поранених і травмованих у місті. Усім надається необхідна допомога. Три людини у Харкові загинули від сьогоднішніх ударів. Мої співчуття рідним та близьким. Рятувальна операція складна – був обвал конструкцій будинку. Але рятувальники ДСНС України, місцеві служби, усі, хто залучений, роблять усе, щоб допомогти людям максимально. І так само максимально ми працюємо, щоб здобути Україні можливість повноцінно відповідати на такий російський терор. Лише від початку цього червня росіяни застосували проти України вже більш ніж 2400 керованих авіабомб, із них близько 700 – проти Харківщини, проти наших позицій, проти наших міст і громад на Харківщині.

Завдаються такі російські удари й по Донеччині, і по інших наших прифронтових та прикордонних регіонах просто щоденно. Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. Потрібен цей крок. Я вдячний усім партнерам, вдячний Америці за сильне рішення, яке допомогло нам стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківщини, – ми отримали змогу знищувати російські ракетні пускові установки поблизу кордону та скупчення російських окупантів. Такі рішення потрібно продовжувати. Значне зниження російського ракетного терору проти Харкова та області доводить, що це абсолютно реально – убезпечити наші міста й наші громади від російських бомб. Тому сучасні системи ППО для України – «петріоти», і прискорення тренування наших пілотів для F-16, і, що особливо важливо, достатня далекобійність нашої зброї – це те, що справді необхідно. Необхідно для захисту життя – і виключно для цього. Я дякую всім у світі, хто нас у цьому підтримує. Російський терор повинен програти, і це – інтерес кожного, хто хоче жити у світі без війни, яку терористи завжди поширюють – завжди, коли не програють. І сьогодні я заслухав доповідь Головкома Сирського та міністра оборони України Умєрова щодо забезпечення наших сил, постачання від партнерів. Головком та міністр доповіли також про свої контакти з партнерами, і наші очікування. Ми вдячні за затверджені пакети, але вони нам потрібні повністю й на полі бою – без затримок. І щоб усе те, про що ми домовлялися з Президентом Байденом, було реалізовано.

Також я хочу відзначити рятувальників ДСНС України – увесь колектив служби, кожного й кожну, хто працює, щоб зберегти якнайбільше життів наших людей. В усіх регіонах, у кожному місті. Дякую вам! Харківщина – особливо проявили себе цими тижнями Михайло Тебенев, Іван Лобанов, Олександр Омеляненко, Олександр Мазур та Юрій Мацаєнко. Дякую, хлопці! І ще Київщина, пожежно-рятувальні частини області: Ярослав Бровченко, Олександр Борозенець, Богдан Каченко, Сергій Неділько, Тимофій Вишня. Дякую вам та всім працівникам ДСНС України, усім місцевим службам, які працюють для людей, кожному поліцейському та волонтеру, які допомагають…

І ще одне.

Донеччина. Наші воїни. Покровський напрямок, Торецький, Курахівський, Краматорський. Дуже жорсткі бої, десятки російських штурмів щодня. Дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, які захищають наші позиції та стримують окупанта. Дякую всім нашим воїнам за силу!

Слава Україні!»

Як відомо, російські війська 22 червня атакували Харків – удар припав на щільну житлову забудову.

Наразі відомо про трьох загиблих та 38 постраждалих у результаті атаки. За інформацією очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, ворог запустив чотири снаряди УМПБ Д-30 із Бєлгорода.

Нагадаємо, 19  червня російські окупаційні війська завдали удару по  Харкову, у місті пролунав вибух. 

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Теги: системи ППО Київщина українці Харківщина Володимир Зеленський рятувальники Україна будинок росіяни міністр

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