Голова Запорізької ОВА пояснив, чому потрібно відновлювати зруйновані будинки під час війни

Іван Федоров: «Ми сповідуємо «теорію розбитих вікон»

Влада Запоріжжя планує відновити зруйновані багатоповерхівки, аби показати, що українці сильніші за окупантів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Знаєте, це теорія розбитих вікон. Ми все маємо швидко відновити. Якщо сьогодні в Запоріжжі не відновлюються будинки, які ворог зруйнував, то уявляєте, який настрій буде у 700-800 тис. містян, котрі тут постійно проживають? Тож маємо показувати, що ми сильніші за ворога і точно відновимо. І вже це робимо», – заявив він.

Нагадаємо, через велику кількість мобілізованих та тих, хто виїхав з області, у Запоріжжі відчувається дефіцит працівників лікарень, комунальних підприємств, будівельників. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зауважив, що обласна влада шукає баланс, бо якщо не будуть працювати підприємства, не розвиватиметься економіка у регіоні, не буде можливості підтримувати фронт.

До слова, російські загарбники щоденно здійснюють близько 400 обстрілів Запоріжжя, хоча ще два-три тижні їхня кількість становила 200-250. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив: «Якщо раніше накривали область переважно артилерійським вогнем, 70-80% обстрілів, то сьогодні артилерія становить менше 60%, натомість значно зросла кількість ворожих FPV-дронів, «ланцетів» та й інших видів дронів, якими росіяни обстрілюють нашу область».