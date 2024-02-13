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Зеленський відреагував на схвалення Сенатом допомоги для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський відреагував на схвалення Сенатом допомоги для України
Зеленський подякував сенаторам США, які підтримали продовження допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Як зазначив Зеленський, подальша допомога США дає змогу в Україні рятувати людські життя

Президент України Володимир Зеленський подякував американським сенаторам за підтримку законопроєкту, який визначає допомогу Києву на 60 млрд доларів. Про це президент написав у X.

«Вдячний Чаку Шумеру, Мітчу Макконнеллу та всім сенаторам США, які підтримали продовження допомоги Україні в нашій боротьбі за свободу, демократію та цінності, що мають для нас усіх величезне значення», – сказав він.

За словами президента, подальша допомога США дає змогу в Україні рятувати людські життя від російського терору, а «це означає, що життя в наших містах триватиме й переможе війну».

«Американська допомога наближає справедливий мир в Україні та відновлює глобальну стабільність, що сприятиме більшій безпеці та процвітанню для всіх американців і всього вільного світу», – констатував Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників.

Зокрема, законопроєкт передбачає $95,3 млрд для трьох країн. Коли спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон проведе голосування за нього та чи взагалі зробить це – невідомо. Він уже розкритикував законопроєкт.

Як повідомлялося, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон опиняється у дедалі складнішій ситуації щодо підтримки військової допомоги України. Він знаходиться між Сенатом (верхньою палатою Конгресу), який рухається до схвалення допомоги Києву, і консерваторами Палати представників, які попереджають, що будь-яка підтримка України може коштувати йому роботи.

До слова, законопроєкт з допомогою Україні на 60 млрд доларів, який розглядають у Сенаті США, передбачає підтримку до вересня 2025 року. Це може стати «пасткою» для колишнього президента Дональда Трампа у разі його переобрання.

Теги: США Володимир Зеленський Сенат США фінансування

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