Законопроєкт про допомогу Україні. Спікер Палати представників США зробив заяву

Джонсон дав зрозуміти не винесе проєкт про допомогу Україні на голосування у Палаті представників, якщо він пройде через Сенат

Спікер Джонсон розкритикував законопроєкт за виключення положень про безпеку кордонів США

Спікер Палати представників Майк Джонсон розкритикував текст пакетного законопроєкту, до якого входять кошти на підтримку України, який наразі погоджують у Сенаті. Заяву Джонсона наводить The Hill.

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У своїй заяві спікер розкритикував пакет за виключення положень про безпеку кордонів.

За словами спікер Палати представників, «законопроєкт Сенату про зовнішню допомогу замовчує найбільш нагальну проблему, що стоїть перед нашою країною».

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Джонсон дав зрозуміти не винесе проєкт на голосування у Палаті представників, якщо він пройде через Сенат.

«За відсутності жодних змін у прикордонній політиці від Сенату, Палаті представників доведеться продовжувати працювати над цими важливими питаннями на власний розсуд. Америка заслуговує на краще, ніж статус-кво Сенату», – зазначив він.

Як повідомлялося, Сенат США провів серію процедурних кроків щодо законопроєкту H.R.815, наблизившись впритул до основного голосування щодо ухвалення законодавчої ініціативи з допомогою Україні, Ізраїлю, Тайваню на понад $95 млрд. Найближчими днями планується голосування за пакет допомоги Україні та Ізраїлю.

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон опиняється у дедалі складнішій ситуації щодо підтримки військової допомоги України. Він знаходиться між Сенатом (верхньою палатою Конгресу), який рухається до схвалення допомоги Києву, і консерваторами Палати представників, які попереджають, що будь-яка підтримка України може коштувати йому роботи.

До слова, законопроєкт з допомогою Україні на 60 млрд доларів, який розглядають у Сенаті США, передбачає підтримку до вересня 2025 року. Це може стати «пасткою» для колишнього президента Дональда Трампа у разі його переобрання.