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Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та мобілізації

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та мобілізації
Президент продовжив терміни дії мобілізації та воєнного стану до 13 травня 2024 року
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Це десяте продовження мобілізації та воєнного стану 

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти №10456 і №10457 щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 діб.

Терміни дії воєнного стану та мобілізації в Україні мали спливти 14 лютого, але після їхнього продовження ще на 90 діб це станеться 13 травня 2024 року. Це десяте продовження цих термінів від початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, триває 719-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 14 ударних БпЛА.

До слова, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. 

Як повідомлялося раніше, у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні пропонується надсилати повістки про виклик до територіальних центрів комплектування (ТЦК) у електронному кабінеті призовника. При цьому повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин її не бачив.

Читайте також: Закон про мобілізацію. Друга версія краще?
Теги: війна воєнний стан мобілізація Володимир Зеленський

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