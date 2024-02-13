Сенат США схвалив допомогу Україні
Після Сенату законопроєкт ще повинна затвердити Палата представників
Сьогодні Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Про це стало відомо з трансляції.
Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.
Законопроєкт передбачає $95,3 млрд для трьох країн. Коли спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон проведе голосування за нього та чи взагалі зробить це – невідомо. Він уже розкритикував законопроєкт.
Попередній законопроєкт передбачав $106 млрд для України, Ізраїлю, Тайваню та захисту кордону США. Однак розгляд документа заблокували республіканці, які хотіли посилити контроль над американсько-мексиканським кордоном. Джо Байден назвав це політичним шантажем. Натомість лідер демократів у Сенаті Чак Шумер підготував план «Б» – законопроєкт про допомогу союзникам без угоди про кордон.
Як повідомлялося, Сенат США провів серію процедурних кроків щодо законопроєкту H.R.815, наблизившись впритул до основного голосування щодо ухвалення законодавчої ініціативи з допомогою Україні, Ізраїлю, Тайваню на понад $95 млрд. Найближчими днями планується голосування за пакет допомоги Україні та Ізраїлю.
Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон опиняється у дедалі складнішій ситуації щодо підтримки військової допомоги України. Він знаходиться між Сенатом (верхньою палатою Конгресу), який рухається до схвалення допомоги Києву, і консерваторами Палати представників, які попереджають, що будь-яка підтримка України може коштувати йому роботи.
До слова, законопроєкт з допомогою Україні на 60 млрд доларів, який розглядають у Сенаті США, передбачає підтримку до вересня 2025 року. Це може стати «пасткою» для колишнього президента Дональда Трампа у разі його переобрання.
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