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Допомога Україні від США може «зв'язати руки» Трампу – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Допомога Україні від США може «зв'язати руки» Трампу – Politico
Один із пунктів законопроєкту перешкоджатиме Трампу проводити бажану політику на посаді президента США
фото з відкритих джерел

Законопроєкт з допомогою Україні може завадити Трампу на посаді президента США

Законопроєкт з допомогою Україні на 60 млрд доларів, який розглядають у Сенаті США, передбачає підтримку до вересня 2025 року. Це може стати «пасткою» для колишнього президента Дональда Трампа у разі його переобрання. Про це у своїй записці написав сенатор-республіканець Джеймс Венс, повідомляє Politico.

Сенатор розповів, що законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню може «зв'язати руки» Трампу у разі, якщо той знову стане президентом США та захоче призупинити виділення коштів на підтримку нашої країни.

Це пов'язано з тим, що термін дії частини коштів, передбачених законопроєктом, спливає за дев'ять місяців після початку наступного президентського терміну (20 січня 2025 року). Це, на думку Венса, фактично сковує Трампа у прийнятті власних рішень щодо витрат на Україну.

«Цей пункт (у законопроєкті – «Главком») є спробою перешкодити президенту Трампу проводити бажану політику, а якщо він все одно буде це робити, то дати підстави для його імпічменту і підірвати його адміністрацію. Усі республіканці повинні виступити проти його прийняття», – написав Венс.

Нагадаємо, Сенат США повторно переглянув законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону. Законопроєкт набрав потрібні 60 голосів сенаторів.

Згодом Сенат США проголосував за офіційний початок обговорення законопроєкту, який передбачає виділення близько $95 мільярдів на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню.

Раніше Сенат США не підтримав двопартійну угоду про посилення кордону та допомогу Україні.

Як повідомлялося, Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю $17,6 млрд.

Зокрема, посли США в Тихоокеанському регіоні закликають до дій щодо законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю, оскільки законодавча ініціатива і досі балансує на межі краху. Дипломати заявили, що на кону стоїть довіра до нації.

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Теги: Дональд Трамп США Сенат США президент вибори у США

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