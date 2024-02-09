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Спікер Палати представників США може втратити посаду – The Hill

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Спікер Палати представників США може втратити посаду – The Hill
Як зазначає видання, Джонсону, ймовірно, доведеться залежати від голосів демократів, щоб просунути фінансування для України
фото з відкритих джерел

Джонсон раніше закликав розділити додаткову допомогу на різні законопроекти і висував численні умови для затвердження допомоги Україні

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон опиняється у дедалі складнішій ситуації щодо підтримки військової допомоги України. Він знаходиться між Сенатом (верхньою палатою Конгресу), який рухається до схвалення допомоги Києву, і консерваторами Палати представників, які попереджають, що будь-яка підтримка України може коштувати йому роботи. Про це повідомляє The Hill.

«Джонсону незабаром доведеться приймати складні рішення щодо України», – зазначає видання.

Джонсон раніше закликав розділити додаткову допомогу на різні законопроєкти і висував численні умови для затвердження допомоги Україні. На відміну від пакета зовнішньої допомоги та безпеки кордонів, який, за його словами, був би «мертвим після прибуття» до Палати представників, спікер Республіканської партії не виключив, що сенатський пакет, який включає в себе допомогу Україні та Ізраїлю, буде розглянутий.

«Подивимося, що зробить Сенат. Ми дозволимо процесу розвиватися, і ми розглянемо його після того, як він буде надісланий. Я дуже чітко дав зрозуміти, що ви повинні вирішувати ці питання по суті», – сказав Джонсон журналістам після того, як днем раніше заявив, що ідея схвалення допомоги Україні «не була відкинута».

Як зазначає видання, Джонсону, ймовірно, доведеться залежати від голосів демократів, щоб просунути фінансування для України, і ця реальність ще більше розлютить республіканців-консерваторів у Палаті представників. Дедалі більша частина учасників з'їзду Республіканської партії скептично ставиться до надання більшої допомоги Києву. Частково це пов'язано з опозицією Трампа, яку республіканці не можуть ігнорувати, оскільки він посилює свою владу.

«Я сподіваюся, що він не винесе законопроект щодо України на голосування», – сказав про Джонсона глава юридичного комітету Палати представників Джим Джордан (один із головних союзників Трампа на Капітолійському пагорбі).

Сьогодні до столиці прибула двопартійна делегація Конгресу США на чолі з головою комітету з розвідки Майком Тернером.

Нагадаємо, Сенат США повторно переглянув законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону. Законопроєкт набрав потрібні 60 голосів сенаторів.

Як повідомлялося, вчора Сенат США не підтримав двопартійну угоду про посилення кордону та допомогу Україні.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю $17,6 млрд.

Зокрема, посли США в Тихоокеанському регіоні закликають до дій щодо законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю, оскільки законодавча ініціатива і досі балансує на межі краху. Дипломати заявили, що на кону стоїть довіра до нації.

До слова, у Сенаті США висунули новий законопроєкт, який стосується додаткового фінансування і об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.

До слова, лідер сенатської більшості Конгресу США Чак Шумер заявив, що планує вилучити двопартійну угоду про безпеку кордонів із законопроєкту про надзвичайні оборонні витрати і винести на розгляд Сенату 7 лютого лише розгляд пакета фінансування України, Ізраїлю, Тайваню, а також гуманітарної допомоги Україні і Сектору Гази.

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Теги: США Сенат США

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