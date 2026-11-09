Зеленський вніс до Ради законопроєкт про декларування для співробітників СБУ

Президент повідомив про повернення декларування для всіх працівників СБУ

Законопроєкт було визначено президентом як невідкладний

Президент України Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради ініціативу, яка передбачає відновлення подання декларацій для працівників Служби безпеки України. Про це свідчать дані у картці документа на офіційному порталі парламенту, передає «Главком».

Йдеться про проєкт змін до закону «Про запобігання корупції», який регулює специфіку декларування для окремих категорій військовослужбовців сил безпеки, а також порядок доступу до цих відомостей під час дії воєнного стану.

Глава держави визначив цей документ як невідкладний. Наразі законопроєкт уже зареєстрований у парламенті, переданий на ознайомлення керівництву Ради та направлений до профільного комітету.

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал навколо СБУ – викриття співробітників спецслужби на участі у злочинній організації, яку НАБУ викрило у межах спецоперації «Карфаген».

Володимир Зеленський назвав «ганебним і не припустимим» причетність працівників СБУ до злочинної організації. Президент наголосив на важливості справедливого покарання, а також анонсував нові кадрові рішення у спецслужбі.

Нагадаємо, 4 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген». За версією слідства, учасники угруповання забезпечували прикриття незаконного бізнесу, зокрема шахрайських колцентрів, від правоохоронців. До організації, за даними слідства, входили щонайменше 12 осіб.

Серед фігурантів – заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, генерал-майор Сергій Дука.

Під час обшуків Дука погрожував правоохоронцям пістолетом і нищив техніку, а бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа» намагалися його евакуювати. Слідчі дії проводили на підставі ухвали суду.

Вищий антикорупційний суд відправив генерал-майора СБУ Сергія Дуку під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 65 млн грн. За версією слідства, Дука допомагав організатору злочинного угруповання на прізвисько Кримінал вирішувати питання у Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора. Йдеться про можливе використання службових зв'язків для прикриття діяльності учасників організації.