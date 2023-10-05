Відставка уряду – справа вирішена

США дали чітко зрозуміти українській владі: за кожну копійку допомоги доведеться нести відповідальність

Рік тому Кабмін Шмигаля викотив 100500 примітивних слайдів в Лугано про те, як уряд збирається «освоїти» 700 мільярдів долларів (якщо нам їх дадуть) на відбудову. Жодна цифра на той момент не мала пояснення, а розрахунки були взяті з неба. Мовляв, західні донори на емпатії до українських біженців просльозяться і дадуть уряду все, що попросять.

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Не дали. Навіть зробили округлі очі: як ви так швидко все порахували в умовах, коли фронт в гострій активній фазі?

Цього року урядові чиновники вирішили, що треба виглядати більш помірковано, тому запити і програма виглядала скромнішою – на 300 сторінок (хоч досі вона так і не опублікована). І хоч «апетити» зменшились, бажання вирвати і поділити щось прямо зараз, не пропало. Мовчу вже про захмарні плани підвищити ВВП до 20%. І про інші цифри, які були із області наукової фантастики. Але чого не напишеш, коли хочеш, щоб тобі дали грошей. Які дуже хочеться попиляти, доки йде війна. Презентація пройшла у Лондоні.

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І от позавчора премʼєр Шмигаль передав послам G7 уже пʼять сторінок тексту, який назвали «Концепт посилення стійкості демократії». Документ смішний, як і всі попередні, де йшлося про побудову «повітряних замків». Документ аналізувати не буду. В соцмережах допускають, що частину тексту згенерував штучний інтелект. Бо треба було хоч щось швидко зробити, на противагу злитому у ЗМІ американському плану інституційних і антикорупційних реформ.

Після всіх цих маніпуляцій наступним і логічним документом від Шмигаля мав би бути текст на одну сторінку. Подання про відставку.

Бо у Вашингтоні під час останнього візиту українській владі дали чітко зрозуміти: за кожну копійку, яка йшла і ще йтиме з бюджету США, доведеться нести відповідальність. Вони знають де, що і як.

Саме тому десант з американських аудиторів (ще понад 100 осіб) уже скоро буде в Києві. Частина приступила до роботи у вересні.

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Тому відставка уряду – це вже майже вирішене питання. Американці вже не дадуть жодної копійки, поки не побачать адекватного розпорядника коштів.