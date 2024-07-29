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Відставка Шмигаля. Спікер Стефанчук однією фразою осоромив усіх «прогнозистів»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відставка Шмигаля. Спікер Стефанчук однією фразою осоромив усіх «прогнозистів»
Голова Верховної Ради наголошує, що до моменту повномасштабного вторгнення і після Шмигаль «завжди був на місці»
фото з відкритих джерел

Голова Верховної Ради: «На моє глибоке переконання, Денис Анатолійович є найкращим прем'єр-міністром за всю історію України»

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль є найкращим представником на посаді за всю історію України, тому що він «технократ і очолює технократичний уряд». Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю «Українським новинам».

Зокрема, голова Верховної Ради наголошує, що до моменту повномасштабного вторгнення і після Шмигаль «завжди був на місці».

Стефанчук переконаний, що Шмигаль є трудоголіком, який «дуже глибоко розбирається в процесах, які існують в державі».

Однак, за словами спікера Ради, зміна уряду з повним дотриманням вимог закону «Про воєнний стан» сьогодні малоймовірна.

Останнім часом з подачі окремих ЗМІ почалася  ширитися чергова хвиля чуток про те, що начебто президент Володимир Зеленський «втомився» від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і ймовірно планує звільнити його. Ба більше, повідомлялося, що були спроби, однак невдалі.

Зокрема, ЗМІ повідомляли, що Зеленський хоче постійно якихось креативних рішень і пропозицій, чого Шмигаль «не може запропонувати». Такі ж меседжі ширили деякі бізнесмени, які мають натягнуті стосунки з главою уряду.

Як повідомляли журналісти з посиланням на джерела в оточенні президента, замінити Шмигаля можуть першою віцепрем'єркою-міністеркою України – міністром економіки Юлією Свириденко. Сам Зеленський лише заявляв, що в уряді можуть бути зміни, наразі влада займається цим процесом.

Нагадаємо, потенційна відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля призведе до відставки всього складу Кабінету міністрів.

Юрист-конституціоналіст Андрій Магера в коментарі «Главкому» заявив, що Верховна Рада має право відправити у відставку прем’єр-міністра під час воєнного стану, навіть попри те, що закон про правовий режим воєнного стану виключає таку можливість.

Раніше «Главком» повідомляв, що Кабінет міністрів України дійсно очікують зміни: але перестановки торкнуться лише деяких урядовців. Зокрема, після цього парламент дійсно відправив у відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури

Як повідомлялося, уряд розпорядився, аби міністри невідкладно з'їздили до регіонів, особливо до прифронтових. Ця ініціатива відбулася після критики президента України Володимира Зеленського під час візиту на Донбас.

Читайте також: Втома від Шмигаля. Що не так з нинішнім урядом?
Теги: Денис Шмигаль Володимир Зеленський прем’єр-міністр звільнення Руслан Стефанчук

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