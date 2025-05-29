Україна та МВФ домовились про восьмий перегляд програми фінансування

Україна отримає черговий транш у розмірі близько пів мільярда доларів

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністра Дениси Шмигаля.

Зазначається, що Україна зможе отримати черговий транш у розмірі близько $500 млн після затвердження перегляду виконавчою радою директорів МВФ, яке очікується протягом місяця. Таким чином сума виплат за програмою складе понад $10 млрд.

Шмигаль стверджує, за оцінками МВФ, економіка України залишається стійкою, а уряд продовжує впроваджувати необхідні зміни та реформи. «Програми EFF допомагає нам зберігати економічну стабільність у складних умовах», – додав він.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду 20 травня розпочала роботу з перегляду програми розширеного фінансування для України.

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,5 млрд. Програма є частиною пакета міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько $148,8 млрд на 2023-2027 роки. З початку повномасштабного вторгнення Міжнародний валютний фонд є третім за величиною надавачем фінансової допомоги Україні, після Європейському Союзу та США.

Раніше Міжнародний валютний фонд відзначив прогрес української сторони у виконанні умов програми EFF. Українська економіка є стійкою, а показники виконання програми EFF залишаються високими, попри умови повномасштабної війни. Україна виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець грудня, попередні заходи для цього перегляду, а також більшість структурних маяків. Терміни виконання деяких умов було скориговано з урахуванням можливостей.