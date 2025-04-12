Зеленський ввів у дію нові санкції проти експосадовців і бізнесменів, які повʼязані з Росією
До списку ввійшли один громадянин РФ та троє українців
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти чотирьох осіб, які пов'язані з Росією. Про це йдеться в Указі президента №231/2025, передає «Главком».
Під санкції потрапили
- колишній перший віцепрем'єр-міністр України, у 2014 тимчасово виконував обов'язки прем'єра Сергій Арбузов;
- колишній глава Адміністрації президента, екссекретар РНБО, один із лідерів «Партії регіонів» Андрій Клюєв;
- бізнесмен, власник ТРЦ «Гулівер» і мережі «Ельдорадо» Віктор Поліщук;
- співвласниця «Айбокс Банку», засновниця підсанкційної фірми «Фінансова Компанія Лео» Альона Шевцова.
«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 квітня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», – йдеться в указі.
Санкції передбачають позбавлення державних нагород України та інших відзначень, блокування активів, обмеження торговельних операцій тощо.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 18 російських пропагандистських медіа та організацій, а також 71 людини.
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти російських пропагандистських медіа та організацій. Серед них проєкт Віктора Медведчука «Другая Украина».
Це громадська нерелігійна організація в Росії, яку заснував Віктор Медведчук і до неї долучаються політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ та обвинувачені у державній зраді й сепаратизмі політтехнологи.
В Україні блокуватиметься, окрім сайтів руху Медведчука «Другая Украина», також його Telegram-канал, YouTube-канал.
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