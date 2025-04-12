Зеленський ввів у дію нові санкції проти експосадовців і бізнесменів, які повʼязані з Росією

До списку ввійшли один громадянин РФ та троє українців

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти чотирьох осіб, які пов'язані з Росією. Про це йдеться в Указі президента №231/2025, передає «Главком».

Під санкції потрапили

колишній перший віцепрем'єр-міністр України, у 2014 тимчасово виконував обов'язки прем'єра Сергій Арбузов;

колишній глава Адміністрації президента, екссекретар РНБО, один із лідерів «Партії регіонів» Андрій Клюєв;

бізнесмен, власник ТРЦ «Гулівер» і мережі «Ельдорадо» Віктор Поліщук;

співвласниця «Айбокс Банку», засновниця підсанкційної фірми «Фінансова Компанія Лео» Альона Шевцова.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 квітня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», – йдеться в указі.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород України та інших відзначень, блокування активів, обмеження торговельних операцій тощо.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 18 російських пропагандистських медіа та організацій, а також 71 людини.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти російських пропагандистських медіа та організацій. Серед них проєкт Віктора Медведчука «Другая Украина».

Це громадська нерелігійна організація в Росії, яку заснував Віктор Медведчук і до неї долучаються політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ та обвинувачені у державній зраді й сепаратизмі політтехнологи.

В Україні блокуватиметься, окрім сайтів руху Медведчука «Другая Украина», також його Telegram-канал, YouTube-канал.