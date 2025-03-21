США скоротили участь у контролі за дотриманням санкцій проти Росії – Bloomberg

Раніше Трамп заявляв, що готовий посилити санкції проти РФ

Вашингтон перестав брати участь у діяльності кількох робочих груп, які створили західні країни для того, щоб не дати Москві обійти санкції

Сполучені Штати звели до мінімуму участь у контролі за дотриманням санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Вашингтон практично перестав брати участь у діяльності кількох робочих груп, створених західними країнами для того, щоб завадити Москві обходити санкції. Йдеться про групу, яка перешкоджає росіянам отримувати деталі та обладнання, що використовуються для виробництва зброї та моніторингову із забезпечення дотримання стелі цін на нафту.

Співрозмовники Bloomberg зазначили, що не розуміють, чи навмисно США вирішили скоротити свою участь у робочих групах, чи це сталося через брак у Вашингтону потрібних фахівців. На деяких зустрічах цих груп були присутні менш високопоставлені представники США з невеликими повноваженнями, розповіли джерела.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки офіційно повідомили Євроюст про вихід із міжнародної групи, створеної для розслідування дій керівництва держав, відповідальних за повномасштабне вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, країни Європейського Союзу дійшли спільного рішення та погодилися продовжити російські санкції.

До слова, рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа складає 47%, а його особистий рейтинг – 46%. Водночас 44% вважають, що країна рухається правильним шляхом. Це найвищі показники за його політичну кар'єру.