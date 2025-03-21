Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США скоротили участь у контролі за дотриманням санкцій проти Росії – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
США скоротили участь у контролі за дотриманням санкцій проти Росії – Bloomberg
Раніше Трамп заявляв, що готовий посилити санкції проти РФ
фото з відкритих джерел

Вашингтон перестав брати участь у діяльності кількох робочих груп, які створили західні країни для того, щоб не дати Москві обійти санкції

Сполучені Штати звели до мінімуму участь у контролі за дотриманням санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Вашингтон практично перестав брати участь у діяльності кількох робочих груп, створених західними країнами для того, щоб завадити Москві обходити санкції. Йдеться про групу, яка перешкоджає росіянам отримувати деталі та обладнання, що використовуються для виробництва зброї та моніторингову із забезпечення дотримання стелі цін на нафту.

Співрозмовники Bloomberg зазначили, що не розуміють, чи навмисно США вирішили скоротити свою участь у робочих групах, чи це сталося через брак у Вашингтону потрібних фахівців. На деяких зустрічах цих груп були присутні менш високопоставлені представники США з невеликими повноваженнями, розповіли джерела.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки офіційно повідомили Євроюст про вихід із міжнародної групи, створеної для розслідування дій керівництва держав, відповідальних за повномасштабне вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, країни Європейського Союзу дійшли спільного рішення та погодилися продовжити російські санкції.

До слова, рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа складає 47%, а його особистий рейтинг – 46%. Водночас 44% вважають, що країна рухається правильним шляхом. Це найвищі показники за його політичну кар'єру.

Читайте також:

Теги: санкції росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп не домовився з Путіним ні про що
Путін обіцяв Трампу припинити удари по енергетиці, але є нюанс
19 березня, 15:01
Очільники США та Росії говорили півтори години
Трамп і Путін завершили телефонну розмову
18 березня, 18:38
Раніше Трамп заявляв, що Україна не буде членом НАТО
Вступ України до НАТО. Рютте заявив про зміну планів
14 березня, 16:59
У міжнародному договорі закріплено взаємні гарантії щодо здійснення «необхідних заходів» у разі посягань на безпеку Білорусі та Росії, а також Союзної держави загалом
Путін та Лукашенко підписали угоду «про гарантії безпеки в союзній державі»
13 березня, 20:34
Президент Ірану відкидає переговори з Трампом
«Роби все, що захочеш!». Іранський президент емоційно звернувся до Трампа
12 березня, 09:30
«Президент Америки тепер явно надає перевагу Росії перед Європою»
Зіткнення Росії і Європи незворотне. Чи розуміють це в Брюсселі?
3 березня, 13:44
Андрій Козирєв розповів, що Трамп хотів у 2019 році отримати від України компромат на Хантера Байдена, сина Джозефа Байдена
«Є дві причини». Ексглава МЗС Росії пояснив, чому Трамп атакує Зеленського
28 лютого, 14:24
Дональд Трамп не вірить, що РФ порушить мирну угоду щодо України
Зеленський вже не диктатор, а найкращий президент. Усі нові заяви Трампа про Україну
28 лютого, 08:05
Шайдулліна (четверта ліворуч) на територію окупованого Криму потрапила, не проходячи прикордонний контроль
Росіянку Шайдулліну, яка незаконно відвідувала Крим, заявили на чемпіонат Європи з важкої атлетики
23 лютого, 11:17

Економіка

США скоротили участь у контролі за дотриманням санкцій проти Росії – Bloomberg
США скоротили участь у контролі за дотриманням санкцій проти Росії – Bloomberg
ЄС знайшов спосіб підтримати незалежні медіа в Україні
ЄС знайшов спосіб підтримати незалежні медіа в Україні
Путін виділив 750 млн рублів на створення фейкового Євробачення
Путін виділив 750 млн рублів на створення фейкового Євробачення
ЄС не погодили €5 млрд на боєприпаси для України. Проти дві країни
ЄС не погодили €5 млрд на боєприпаси для України. Проти дві країни
Угода про корисні копалини. Трамп пропонує включити до неї ЗАЕС – FT
Угода про корисні копалини. Трамп пропонує включити до неї ЗАЕС – FT
ЄС відмовився конфісковувати заморожені російські активи – DW
ЄС відмовився конфісковувати заморожені російські активи – DW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 березня 2025
34K
«Щур», якого впіймав Малюк, заговорив про загрози для свого життя
27K
Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі
26K
Польща раптово закликала жителів зробити запаси
19K
Звільнена голова МСЕК шокована розміром пенсії: Ну скажіть, як можна нормально прожити?

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
Сьогодні, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
Сьогодні, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
Вчора, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua